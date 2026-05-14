Ciudadana estadounidense fue arrestada en Guanajuato al transportar 60,000 dosis de cocaína

La policía del estado de Guanajuato arrestó a una mujer estadounidense que transportaba decenas de paquetes de cocaína en un vehículo con placas de Texas.

La mujer, de 33 años e identificada como Mariela “N”, fue detenida cerca de la caseta de peaje del municipio de Valtierrilla, al este de Salamanca, en la carretera Morelia-Salamanca, luego de que la policía notara que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

La sospechosa entregó su documentación mientras se realizaba una inspección visual, seguida de una inspección preventiva. Durante la inspección, un agente descubrió un paquete que parecía ser cocaína en la guantera.

La policía informó de inmediato a la mujer sobre sus derechos y confiscó el vehículo antes de solicitar la presencia del Ejército y la Guardia Nacional. Los dos menores que viajaban con la mujer fueron sacados del vehículo y puestos bajo custodia protectora.

🚔💊 Durante acciones del #OperativoBlindaje, nuestra Policía Estatal de Caminos #PEC aseguró más de 59 mil dosis de presunta cocaína en la autopista Morelia – Salamanca, en coordinación con @Defensamx1. pic.twitter.com/JG83ZNP3gY — FSPE (@FSPE_Gto) May 12, 2026

Las autoridades continuaron realizando una inspección más exhaustiva del vehículo, del cual extrajeron y decomisaron decenas de paquetes de cocaína, estimando posteriormente que la cantidad incautada ascendía a 59,550 dosis.

Las drogas y la mujer fueron entregadas a la Fiscalía General de la República para su procesamiento. Se realizaron las notificaciones consulares correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

El secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González, indicó que las autoridades intentarán determinar el destino final, así como el peso y el valor de las drogas, como parte de la investigación en curso.

González explicó en una publicación en redes sociales que la incautación se realizó como parte de la Operación Escudo Guanajuato, una estrategia permanente de vigilancia y prevención en las carreteras estatales, coordinada con la Secretaría de Defensa.

“Del 26 de septiembre de 2024 al 30 de abril de 2026, se han incautado más de 2.3 millones de dosis de drogas en nuestro estado, lo que representa una pérdida estimada de más de 712 millones de pesos ($41.3 millones de dólares) para las economías criminales”, declaró González a la prensa.

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