CBP detiene a una mujer que cruzó de México a EE.UU. con 73 libras de fentanilo oculto en un neumático

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) asignados en el Puerto de entrada de Calexico, incautaron un cargamento de pastillas de fentanilo que permanecía oculto dentro del neumático de repuesto de un vehículo.

De acuerdo con las autoridades, el decomiso ocurrió cuando una mujer que conducía un Jeep con placas de California intentó ingresar a Estados Unidos desde México.

Durante una inspección de rutina, los oficiales de CBP marcaron el vehículo para una búsqueda más intensiva.

Tras un examen más detallado, los oficiales descubrieron aproximadamente 73 libras de pastillas de fentanilo azul ocultas dentro de la llanta de repuesto. La conductora, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue arrestada y entregada a la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

From spare tire to seizure! @CBP officers at #CalEastPOE halted a major smuggling attempt, intercepting a massive load of blue fentanyl pills. What looked ordinary carried a deadly secret, preventing harm & saving countless lives. This is vigilance & protection.#OFOProud🇺🇸 #CBP pic.twitter.com/v3OzLkMgfG — Director of Field Operations Sidney Aki (@DFOSanDiegoCA) April 6, 2026

Sidney Aki, Director de Operaciones de Campo de CBP para la oficina de San Diego, elogió la vigilancia de los oficiales en las redes sociales, enfatizando la magnitud del hallazgo.

“¡De llanta de repuesto a incautación!” escribió Aki en una publicación en X. “Lo que parecía ordinario ocultaba un secreto mortal, previniendo daños y salvando innumerables vidas. Esto es vigilancia y protección”.

El Puerto de Entrada Calexico sigue siendo una línea de frente crítica en el esfuerzo por combatir el tráfico de opioides sintéticos.

El fentanilo, un potente opioide sintético, es significativamente más poderoso que la heroína y ha sido el principal impulsor de muertes por sobredosis en todo Estados Unidos.

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