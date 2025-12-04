CBP decomisa 7 libras de metanfetamina en Delaware, estaba escondida en paquete que sería enviado a Países Bajos

Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron el alrededor siete libras de metanfetamina con destino a los Países Bajos. El decomiso ocurrió en una empresa de envíos internacionales, en el condado de Delaware, Pensilvania.

Cleatus P. Hunt, director del Puerto del Área de CBP para Filadelfia, dijo en un comunicado que el hallazgo se realizó luego de un examen de rayos X que detectó una anomalía en un paquete destinado a una dirección en los Países Bajos.

Destacó que tras abrir el paquete, los agentes descubrieron una sustancia cristalina dentro de varias bolsas selladas al vacío.

Utilizando un analizador de isótopos elementales portátil, los funcionarios confirmaron que la sustancia era clorhidrato de metanfetamina.

$240,000 dólares, el valor de la droga

La droga pesaba aproximadamente 6 libras y 12 onzas y tiene un valor estimado en la calle de $240,000 dólares, con un precio potencialmente mayor en los Países Bajos, dependiendo de su pureza, destacó CBP.

La metanfetamina, clasificada como sustancia controlada de la Lista II según la Ley de Sustancias Controladas de EE.UU., es conocida por sus graves riesgos para la salud.

El consumo de metanfetamina cristalina puede causar paranoia, ansiedad, taquicardia y problemas graves como derrames cerebrales y daños dentales, de acuerdo a la información publicada por CBP.

“Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza siguen trabajando arduamente para mantener a salvo nuestras comunidades, interceptando estas drogas peligrosas antes de que puedan causar daño, tanto en el país como en el extranjero”, afirmó Hunt.

El año pasado, los oficiales de CBP incautaron un promedio de 1,543 libras de drogas al día en los puertos de entrada aéreos, marítimos y terrestres de EE.UU.

