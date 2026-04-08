Una mujer de Kansas detenida con 115,000 pastillas de fentanilo fue sentenciada

Una mujer de Kansas fue sentenciada a 240 meses de prisión tras ser sorprendida con una gran cantidad de pastillas de fentanilo que, según admitió, tenía intención de vender.

Según documentos judiciales, Mana Elena Reyes, de 51 años y residente de Wichita, se declaró culpable de un cargo de posesión con intención de distribuir fentanilo.

Entre abril y mayo de 2023, Reyes mantuvo varias conversaciones sobre la compra y venta de metanfetamina y fentanilo con una persona que, sin saberlo, era un agente encubierto de la Oficina del Sheriff del Condado de Sedgwick (SGSO).

Los agentes la siguieron mientras conducía desde Kansas hasta Oklahoma y de regreso. La Patrulla de Carreteras de Kansas (KHP) detuvo su vehículo y, tras registrarlo, se encontraron aproximadamente 115,000 pastillas de fentanilo y más de 4,000 gramos de metanfetamina, además de heroína, fentanilo en polvo y cocaína.

“La Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que los arrestos por tráfico de fentanilo han aumentado constantemente en los últimos años. Tras la condena, la pena de prisión promedio es de 74 meses, por lo que este acusado cumplirá más del triple de ese promedio”, declaró el fiscal federal Ryan A. Kriegshauser.

“Nuestra oficina está sumamente satisfecha con el resultado de este caso y continuará buscando penas severas para el tráfico de drogas. Las drogas ilegales, en particular el fentanilo y la metanfetamina, son un flagelo y no serán toleradas en nuestras comunidades”, añadió.

La Oficina del Sheriff del Condado de Sedgwick (SGSO) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) investigaron el caso con la asistencia de la Patrulla de Carreteras de Kansas (KHP).

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