Sentencian a mexicano que enviaba fentanilo a San Diego usando a ciudadanos estadounidenses

Alejandro Salinas lideró la organización conocida como La Oficina, y coordinaba el envío de fentanilo mediante "mensajeros" estadounidenses

Pastillas de fentanilo

La Oficina operó durante al menos cinco años y ganó varios millones de dólares durante ese tiempo. Crédito: DEA | AP

Por  Roberto Bustamante

Un hombre de 48 años identificado como Alejandro Salinas fue sentenciado a 20 años de prisión por su participación en una organización mexicana de narcotráfico que operaba una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, los 7 días de la semana en Tijuana, para vender y contrabandear fentanilo, metanfetamina y otras sustancias controladas a Estados Unidos.

Salinas ocupó un puesto de liderazgo en la organización, conocida como La Oficina, de 2020 a 2022, y era responsable de coordinar la venta y distribución de drogas a los intermediarios, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, que las trasladaban a través de la frontera.

Salinas se declaró culpable previamente de participar en una conspiración internacional para distribuir fentanilo y metanfetamina, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

De acuerdo con las autoridades, la organización criminal enviaba drogas a Estados Unidos, actuando como un servicio de venta al por mayor y entrega a domicilio para consumidores y distribuidores en el condado de San Diego y otros lugares.

Los investigadores estiman que La Oficina operó durante al menos cinco años y ganó varios millones de dólares durante ese tiempo, traficando cientos de kilogramos de fentanilo y otras sustancias controladas a Estados Unidos.

Salinas y sus cómplices aprovecharon el aumento de la demanda de fentanilo durante la pandemia de COVID-19.

Tras la acusación formal de Salinas y sus cómplices en abril de 2023 y en coordinación con las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República (PGR) decomisó y clausuró la tienda de La Oficina en Tijuana en enero de 2024.

“La Oficina operaba como una tienda abierta las 24 horas para propagar la adicción y la muerte”, declaró el fiscal federal Adam Gordon. “Les mostramos que era hora de cerrar”.

“El líder de esta organización fue responsable del contrabando de narcóticos letales, incluyendo fentanilo, a nuestra comunidad y a todo Estados Unidos durante años”, declaró Kevin A. Murphy, agente especial interino a cargo de HSI San Diego.

“HSI San Diego se mantiene firme en su compromiso de proteger a nuestra comunidad y a nuestra nación mediante la identificación, la desarticulación y el desmantelamiento de estas organizaciones criminales”, agregó.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró ​​con las autoridades en México para lograr el arresto y la extradición de Salinas.

