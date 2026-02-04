“El Mini Lic”, ligado al Cártel de Sinaloa, recibe condena de cinco años por tráfico de fentanilo

Un tribunal federal de Virginia impuso una sentencia de cinco años de prisión a Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, tras hallarlo culpable de intentar distribuir fentanilo mientras se encontraba bajo libertad supervisada por delitos previos de narcotráfico.

El fallo fue dictado por el juez Anthony J. Trenga, de la Corte de Distrito en Alexandria, Virginia, luego de que López Serrano aceptara su responsabilidad penal por intento de posesión de fentanilo con fines de distribución.

El Departamento de Justicia confirmó que, además de la pena de cárcel, el acusado deberá cumplir cinco años adicionales de libertad supervisada una vez que salga de prisión.

López Serrano, de 37 años, es hijo de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, exoperador del Cártel de Sinaloa y antiguo colaborador cercano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ambos condenados a cadena perpetua en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos.

De acuerdo con registros judiciales y con información publicada por The Washington Post, “El Mini Lic” fue detenido nuevamente a finales de 2024 tras caer en una operación encubierta del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“El Mini Lic” intentó traficar fentanilo

Las autoridades señalaron que el acusado negociaba la importación de fentanilo desde México hacia el sur de California, utilizando como intermediario a una persona que en realidad colaboraba con el gobierno estadounidense.

Durante esas conversaciones, López Serrano aseguró contar con contactos capaces de distribuir la droga en California y planteó financiar las operaciones mediante la venta de propiedades familiares en México. El FBI aseguró el cargamento como parte de una entrega controlada y concretó su arresto.

El historial criminal de López Serrano incluye su entrega voluntaria a las autoridades en 2017, cuando se declaró culpable de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina. En ese proceso, recibió una condena reducida tras convertirse en testigo cooperante de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En 2022 obtuvo libertad condicional y posteriormente se trasladó de California a Virginia.

La nueva sentencia se cumplirá de manera simultánea con otros cinco años de prisión por violar las condiciones de su libertad supervisada. Al término de ese periodo, seguirá bajo supervisión federal durante cinco años más.

Ofreció disculpas a su familia

Durante la audiencia, López Serrano compareció con uniforme de prisión, el cabello rapado y con ayuda de un intérprete ofreció disculpas a su familia.

“No hay palabras para expresar lo arrepentido que estoy”, dijo ante el juez, asegurando que busca comenzar “una nueva vida desde cero”.

El gobierno de México ha solicitado su extradición al señalarlo como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido en 2017 en Culiacán, Sinaloa.

Hasta ahora, Estados Unidos había rechazado la entrega al considerarlo testigo protegido, aunque la reciente condena podría modificar ese escenario.

