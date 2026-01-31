Embajador de EE.UU. en México celebró el arresto de “Palillo”, miembro importante del Cártel de Sinaloa

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención de Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, y de su hermano Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, a quienes identificó como operadores relevantes de la facción de Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa. El diplomático destacó que los arrestos representan un golpe directo a las estructuras criminales y fortalecen la seguridad tanto de México como de Estados Unidos.

A través de redes sociales, Johnson agradeció la labor conjunta de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Gabinete de Seguridad federal.

Subrayó que, como lo han reiterado el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ambos países mantienen un compromiso firme para construir comunidades más seguras y debilitar a los cárteles mediante la rendición de cuentas de sus integrantes.

La captura de los hermanos Vizcarra Beltrán ocurrió el miércoles durante un operativo interinstitucional encabezado por personal de la Secretaría de Marina en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Las detenciones se realizaron durante recorridos de vigilancia terrestre derivados de labores de inteligencia naval.

Mi reconocimiento a @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GabSeguridadMX por la detención de Israel Vizcarra Beltrán, “Palillo”, y de Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán. Cada detención de alto nivel fortalece la seguridad de nuestras naciones y debilita a los cárteles al hacer rendir cuentas a… pic.twitter.com/PKzqrMKCmC — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 31, 2026

De acuerdo con el semanario Zeta Tijuana, Israel Vizcarra Beltrán es identificado por fuentes federales como jefe de plaza de Los Mayos en la zona de El Dorado y presunto líder de una célula dedicada a la producción y elaboración de drogas sintéticas.

La estructura criminal a la que pertenece mantiene operaciones en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y el Estado de México, además de vínculos con redes de tráfico hacia Estados Unidos.

Información retomada por Milenio señala que “Palillo” ocupa un segundo nivel de importancia dentro del grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

En el mismo operativo fue detenido Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, clasificado como integrante de tercer nivel dentro de la facción de Los Mayos. De acuerdo con Reporte Índigo, el hermano menor de “Palillo” fungía como segundo al mando en las plazas de Quilá y El Dorado, con funciones de supervisión territorial y logística.

Durante la acción, las autoridades aseguraron un fusil, un arma corta, más de 200 cartuchos de distintos calibres, aproximadamente un kilogramo de presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo que era utilizado por los detenidos. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades.

