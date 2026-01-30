El ataque armado a dos diputados en Sinaloa fue perpetrado por Los Chapitos, según el gobierno

La facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa, vuelve a ser el centro de atención luego de darse a conocer que, al parecer, son los responsables del ataque armado contra dos diputados locales del partido Movimiento Ciudadano.

Así lo reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, al confirmar este viernes que el atentado registrado en Culiacán fue perpetrado por dicho grupo criminal.

“Tenemos avances en la investigación. Estamos trabajando directamente en el gabinete de seguridad, las instituciones del gobierno federal, fue una célula (facción) de Los Chapitos y vamos a dar a conocer avances pronto”, afirmó durante la conferencia matutina presidencial desde Tijuana.

El funcionario agregó que el caso es atendido de manera directa por el gabinete de seguridad federal, en coordinación con autoridades locales, como parte de las acciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

#Nacional | Omar García Harfuch reveló que una célula de Los Chapitos podría ser la responsable del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa 🗣️🚨 pic.twitter.com/6HsDJi356J — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

Los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron agredidos cuando salían de la Cámara de Diputados local, y como resultado el legislador se encuentra aún en estado grave y la legisladora perdió un ojo.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Oscar Rentería Schazarino, el despliegue de un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

Asimismo, la Secretaría de la Defensa de México envió el jueves a 1,600 agentes a Sinaloa para reforzar la seguridad en la región, según informó EFE.

El estado de Sinaloa, en el noroeste de México, vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

