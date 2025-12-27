Por qué el estado de Sinaloa es considerado “la cuna del narco”

El estado de Sinaloa, ubicado en el noroeste de México, es reconocido como la cuna del narcotráfico en el país. La historia del crimen organizado en esta región ha moldeado la vida económica, cultural y social de sus habitantes durante más de un siglo, convirtiéndolo en un territorio clave para entender el fenómeno del narcotráfico en México y su expansión internacional.

Con casi tres millones de habitantes y una superficie de 58,200 kilómetros cuadrados, la geografía montañosa de Sinaloa -parte del llamado “Triángulo Dorado”, que comparte con Durango y Chihuahua- ha convertido a este estado en una zona ideal para la siembra de amapola y marihuana. Esta región, de difícil acceso y con clima propicio, ha sido durante décadas el epicentro de la producción y tráfico de drogas.

El origen: opio, migración china y guerra

Los orígenes del narcotráfico en Sinaloa se remontan al siglo XX, cuando inmigrantes chinos, como el enigmático Lai Chang Wong trajeron consigo conocimientos sobre el opio. Según investigaciones del historiador Froylán Enciso, el opio comenzó a cultivarse en la región como parte de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de abastecer de medicamentos a los soldados estadounidenses.

La siembra masiva de amapola en Badiraguato —municipio sinaloense enclavado en la sierra— fue impulsada por la urgencia médica de la época. Chang Wong habría guiado a funcionarios estadounidenses a las zonas óptimas para el cultivo del enervante. Al terminar la guerra en 1946, la producción no solo continuó, sino que creció sin control.

“El gobierno mexicano perdió el control de esta producción con el tiempo. La comercialización de goma de opio se volvió masiva”, explicó Enciso en una entrevista con el diario Milenio.

Los capos nacen en Sinaloa

El narcotráfico evolucionó rápidamente en Sinaloa, y con él, surgieron algunos de los capos más notorios del crimen organizado en México. Entre ellos destacan Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, alias “Don Neto” y los hermanos Beltrán Leyva.

Todos ellos nacieron en o cerca de Badiraguato, un municipio de apenas 30,000 habitantes. La zona no solo fue su lugar de origen, sino también su refugio. “El Chapo”, por ejemplo, utilizaba las montañas del Triángulo Dorado para esconderse y operar, protegido por una red de seguridad imposible de penetrar.

Incluso, después de su captura su imagen perdura. En Badiraguato es común ver bardas con su rostro y frases de apoyo en una narrativa que lo pinta como un tipo de Robin Hood local, aunque muchas familias también lo responsabilizan por desplazamientos forzados, amenazas y violencia.

La economía paralela de Sinaloa

Culiacán, la capital de Sinaloa, es también uno de los rostros visibles del impacto económico del narcotráfico. Según la revista Nexos, es la ciudad donde más camionetas de lujo tipo pickup se venden en todo el país. Marcas como Porsche, Hummer, Cadillac, Mercedes-Benz y BMW circulan por sus calles, compradas al contado.

Casas ostentosas, bares, restaurantes y casinos son testigos del dinero que circula gracias al narco. Detrás de esta opulencia, se esconde una red compleja que incluye campesinos que cultivan amapola, transportistas (burreros y mulas), sicarios, distribuidores, empresarios que lavan dinero, policías que protegen a los capos y militares que colaboran con los grupos criminales.

El costo humano del narcotráfico en Sinaloa es altísimo. La disputa entre cárteles por el control de rutas y territorios deja a su paso homicidios, secuestros, torturas y desapariciones. En municipios como Badiraguato, la tasa de homicidios es cinco veces mayor al promedio nacional.

Además, el tráfico de drogas no se limita a la producción; también incluye sofisticadas redes de transporte. En los años 80, avionetas tipo Cessna y Turbo Commander trasladaban cargamentos desde Sudamérica, haciendo escala en Sinaloa antes de cruzar a Estados Unidos. Por mar, lanchas camaroneras reconvertidas en narcolanchas aprovecharon los más de 600 kilómetros de costa del estado para mover mercancía hacia Baja California.

Triángulo Dorado

El llamado “Triángulo Dorado” —término acuñado por el gobierno de EE.UU. en referencia a la región del sudeste asiático con alta producción de drogas— ha sido el núcleo de la producción y operación del narcotráfico en México. Hoy, además de amapola y marihuana, en esta región se produce fentanilo, una droga sintética altamente adictiva que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso cambiar el nombre del Triángulo Dorado por “Triángulo de la Paz” o “Triángulo de la gente buena”, como parte de un esfuerzo simbólico por transformar la imagen de la región. Sin embargo, el peso de la historia y el poder de las organizaciones criminales siguen marcando el rumbo. Más que un fenómeno aislado, el narcotráfico en Sinaloa es un sistema estructurado que opera desde hace más de un siglo. Su arraigo histórico, las condiciones geográficas, la marginación económica y la corrupción institucional han permitido que esta entidad sea considerada la cuna del narco en México.

