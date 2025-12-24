Duro golpe a Los Chapitos: Detienen en México al suegro y al cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Durante los últimos días la facción de Los Chapitos ha sufrido duros golpes a su estructura, pues a solo unos días del asesinato de Óscar Medina, alias “El Panu”, quien era jefe de seguridad del grupo, ahora se anunció el arresto de dos hombres importantes.

Se trata de Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, y Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño”, quienes son identificados como cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán, por quien Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares de recompensa.

De acuerdo con un comunicado oficial, las detenciones se realizaron en el municipio de Zapopan, Jalisco, luego de labores de investigación que permitieron identificar dos domicilios donde se resguardaban los delincuentes.

El operativo estuvo encabezado por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Caen en Zapopan Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias "El 7", cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y Mario Lindoro Elenes, suegro de "El Chapito"



Eran operadores financieros del hijo de "El Chapo" pic.twitter.com/qe6W9GRExR — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 23, 2025

De acuerdo con Infoabe, la familia Lindoro es originaria del estado de Sinaloa y ha tejido una red de lazos matrimoniales, empresariales y políticos que la posiciona como uno de los apoyos más influyentes del círculo cercano a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos.

Zulema Aracely Lindoro Navidad es la esposa de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y madre de dos de sus hijos. Ella mantiene un perfil público reservado y no existen indicios públicos de que participe activamente en la estructura operativa o financiera del cártel.

Respecto a Mario Lindoro Elenes, de 69 años, es el suegro de Iván Archivaldo y su papel dentro del grupo criminal ha sido principalmente la gestión de recursos, bienes y logística financiera. En tanto, Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años, es identificado como responsable de la administración de recursos y coordinación de operaciones para traficar droga.

