Marina de México realiza operativo en Durango para acorralar al hermano del Chapo

Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) implementaron un extenso operativo militar por tierra y aire en la zona serrana del Triángulo Dorado, con el objetivo de localizar y detener a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El despliegue se concentró en el municipio de Tamazula, Durango, una región estratégica que converge con los límites de Chihuahua y Sinaloa. De acuerdo con reportes de habitantes consultados por medios como el semanario RíoDoce, la movilización comenzó en la madrugada del sábado y se ha prolongado estos días.

Testigos relataron que se observó el sobrevuelo a baja altura de al menos cuatro aeronaves, entre ellas helicópteros artillados tipo Black Hawk y uno de transporte. Las aeronaves realizaron maniobras de aterrizaje en la carretera local. De forma simultánea, decenas de efectivos navales recorrieron las calles en vehículos blindados y realizaron revisiones en inmuebles.

Hasta el momento, no se han reportado enfrentamientos armados ni detenciones confirmadas oficialmente como resultado del operativo.

Rumor no confirmado: Fuerte operativo militar en límites de #Durango y #Sinaloa dirigido a Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”.

Circulan en redes sociales reportes de un intenso operativo de las Fuerzas Armadas en la zona limítrofe entre Durango y Sinaloa, específicamente en… pic.twitter.com/h3p5eZ3PqJ — Diario El Fortín 📱 (@diarioelfortin) December 15, 2025

Aureliano Guzmán Loera es considerado uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y es buscado activamente por el gobierno de Estados Unidos. En noviembre de 2021, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de controlar rutas de narcotráfico desde Sinaloa hacia Estados Unidos y de estar involucrado en la producción y distribución de múltiples drogas.

Un jurado federal del Distrito de Arizona lo ha acusado en múltiples ocasiones, entre 2019 y 2020, por cargos relacionados con conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína, fentanilo, marihuana y metanfetamina.

La operación ocurre en un contexto de fragmentación interna dentro del Cártel de Sinaloa, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, lo que ha desatado una guerra entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

Sigue leyendo:

– EE.UU. aumenta recompensa por “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán.

– Quiénes son los dos hermanos de “El Chapo” que todavía busca EE.UU.