Quién era “El Panu”, el jefe de seguridad de Los Chapitos que fue asesinado en la Ciudad de México

Un ataque armado registrado la noche del domingo en un restaurante de la Ciudad de México, dejó un hombre muerto y otro lesionado, un hecho que volvió a colocar bajo escrutinio la presencia de operadores del crimen organizado en zonas céntricas de la capital.

En un primer momento, la persona asesinada fue identificada como Óscar Ruiz; sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias surgió la posibilidad de que se tratara de Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, identificado como jefe de seguridad de la facción conocida como Los Chapitos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México analizan grabaciones de videovigilancia y testimonios para esclarecer el móvil del ataque y confirmar de manera oficial la identidad de la víctima.

De acuerdo con información difundida por el diario El Financiero, Medina González era considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los operadores más relevantes dentro de la estructura de Los Chapitos, con funciones clave en la protección de sus líderes y en la coordinación de células armadas. Su eventual muerte representaría la caída de una figura prioritaria para agencias de seguridad de ambos países.

Según el sitio La Silla Rota, el papel de “El Panu” incluía la supervisión de mandos regionales, el control de zonas estratégicas y la toma de decisiones sobre movimientos de personal armado, en un contexto marcado por disputas internas y enfrentamientos con grupos rivales. Tras la detención o abatimiento de otros jefes de seguridad en años recientes, su influencia dentro de la facción se habría fortalecido.

El nombre de Medina González figuraba en acusaciones formales ante cortes federales de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas sintéticas, principalmente fentanilo, así como por delincuencia organizada, lavado de dinero y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

En ese país, la DEA lo mantenía en su lista de objetivos prioritarios y ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por información que condujera a su captura.

