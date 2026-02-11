Hombre vinculado a la Mafia Mexicana por tráfico de fentanilo en Florida enfrenta hasta 120 años de prisión

Un miembro de la pandilla Sureños (SUR-13), vinculada a la Mafia Mexicana, fue condenado en Florida a una pena que podría alcanzar hasta 120 años de prisión por su participación en una red de narcotráfico que distribuía fentanilo y metanfetaminas desde cárceles del estado.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que Franklin Guillén Lara, identificado como inmigrante indocumentado, fue declarado culpable por un jurado del condado de Hendry por tráfico de fentanilo, tráfico de metanfetamina, conspiración para traficar ambas sustancias y otros delitos relacionados. La sentencia formal está programada para el 9 de marzo de 2026.

“La condena que anunciamos hoy enfrenta entre 25 y 120 años de prisión para un delincuente extranjero por su participación en una pandilla que introdujo fentanilo en las comunidades de Florida”, declaró Uthmeier durante una rueda de prensa.

Operación “13 Tiers”

El caso forma parte de la operación “13 Tiers”, una investigación iniciada en 2022 con la participación del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), la Oficina del Sheriff del condado de Hendry y la Fiscalía Estatal.

Las autoridades revelaron que líderes encarcelados de SUR-13 dirigían una organización de narcotráfico desde distintas prisiones de Florida, utilizando teléfonos celulares de contrabando para coordinar envíos de drogas provenientes de México y California. En algunos casos, colaboraban con pandillas como MS-13 y Latin Kings.

Durante el operativo se incautaron más de 50 libras de fentanilo, 380 libras de metanfetaminas, aproximadamente cinco libras de cocaína, una libra de oxicodona, una libra de heroína negra y media libra de morfina.

Según los investigadores, Guillén Lara fue detenido tras realizar una entrega directa de dos onzas de metanfetamina y dos onzas de fentanilo a un informante encubierto.

En total, 25 personas fueron acusadas por 64 delitos graves, incluidos crimen organizado, tráfico de drogas, conspiración para cometer homicidio en primer grado y dirigir actividades de una banda criminal. Cada cargo es considerado delito grave de primer grado o superior.

Otro miembro del grupo, Valentín Gómez, se declaró culpable el 30 de enero de 2026 por cargos de tráfico armado de anfetaminas, fentanilo y cocaína, delitos que conllevan cadena perpetua. Su sentencia está prevista para el 3 de marzo de 2026.

Las autoridades estatales y federales indicaron que el último de los acusados fue arrestado el 7 de febrero de 2026 en el condado de Osceola, completando así las detenciones relacionadas con el caso.

SUR-13 es una pandilla originada en el sur de California con presencia en distintos estados del país y vínculos con la llamada Mafia Mexicana, organización criminal que opera desde el sistema penitenciario.

El caso ocurre en un contexto de mayor presión por parte de autoridades federales y estatales contra el tráfico de fentanilo, droga señalada como una de las principales responsables de la crisis de sobredosis en Estados Unidos.

