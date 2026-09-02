¿Cuáles son las mejores ciudades para emprendedores hispanos en 2026?

Desde el próximo martes 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre de 2026 se celebrará en Estados Unidos el Mes Nacional de la Herencia Hispana, un período festivo en el que se conmemora y reconoce las contribuciones de los hispanos en la historia, cultura y logros del país, y teniendo en cuenta que una de cada cuatro empresas, compañías o emprendimientos son propiedad de hispanos, la empresa de finanzas WalletHub analizó cuáles son las mejores ciudades para estos emprendedores este año.

“En las principales ciudades para emprendedores hispanos, hasta el 30% de las empresas son propiedad de personas hispanas. Si bien estas ciudades también suelen tener una gran población hispana en general, las altas tasas de emprendimiento indican que ofrecen condiciones favorables para los negocios”, señala Chip Lupo, analista de WalletHub.

Durante la investigación se analizaron 180 ciudades del país donde se determinaron a través de varios indicadores: la tasa de emprendimiento, crecimiento de ingresos, oportunidades de éxito y porcentaje de empresas constituidas por hispanos.

Según Lupo, en estas ciudades, los emprendedores hispanos pueden beneficiarse de bajos impuestos corporativos y buenas oportunidades de crecimiento. “Además, una gran población hispana puede ser especialmente útil para los emprendedores que desean atender a este segmento demográfico”, agregó.

Las 10 mejores ciudades para emprendedores hispanos

1. Pembroke Pines, Florida

2. Fort Lauderdale, Florida

3. Orlando, Florida

4. Miami, Florida

5. Hialeah, Florida

6. Cape Coral, Florida

7. Port St. Lucie, Florida

8. Tampa, Florida

9. Jacksonville, Florida

10. Laredo, Texas

Los detalles del informe destacan que, en el caso de las ciudades como Miami, Hialeah, Fort Lauderdale y Pembroke Pines, Florida, se observa la tasa de emprendimiento más alta entre la población hispana.

Sin embargo, Pembroke Pines, Florida, se posiciona en el primer lugar de la lista al tener el cuarto porcentaje más alto de empresas propiedad de hispanos con 34.3%, además de la tasa de emprendimiento más alta del país. “Pembroke Pines tiene la decimosexta tasa de impuesto corporativo más baja entre las más de 180 ciudades incluidas en el estudio de WalletHub”, mencionó el especialista.

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