Solo 20% de los latinos dice haber alcanzado el “sueño americano”, revela Pew

El “sueño americano” pierde fuerza entre los latinos en Estados Unidos, donde aumentan las dudas sobre las posibilidades de alcanzar la prosperidad y mejorar las condiciones de vida. Solo el 20% considera que ya lo consiguió, mientras que el 18% cree que está fuera de su alcance y otro 27% asegura que simplemente no existe, reveló este martes una encuesta del Pew Research Center.

El estudio mostró además una marcada diferencia dentro de la propia comunidad hispana: los inmigrantes mantienen una visión más optimista sobre el progreso económico y social que los latinos nacidos en Estados Unidos, entre quienes aumenta la percepción de que avanzar resulta más difícil que para generaciones anteriores.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Latinos de Pew, otro 33% de los hispanos dijo que todavía está en camino de alcanzar el sueño americano. En conjunto, poco más de la mitad considera que ya lo consiguió o mantiene posibilidades de hacerlo, aunque la otra mitad, el 48%, afirmó que hoy resulta más difícil lograrlo que para sus padres.

One-in-five Latinos say they’ve achieved the American dream and 33% say they are on their way to achieving it.



However, 18% say the American dream is out of reach for them and 27% say that it doesn’t exist at all.

#AmericanDream pic.twitter.com/Pm9A6pVIMn — Pew Research Center (@pewresearch) September 1, 2026

El pesimismo fue mayor entre los latinos nacidos en Estados Unidos. El 44% de los integrantes de la segunda generación consideró que alcanzar esa meta se volvió más complicado, porcentaje que aumentó al 52% entre los hispanos de tercera generación o posteriores.

La encuesta se realizó entre el 6 y el 16 de octubre de 2025 entre 8,046 adultos en Estados Unidos, incluidos 4,923 hispanos. Pew publicó los resultados este martes.

Pese a las dudas sobre el “sueño americano”, los resultados mostraron una percepción más favorable cuando los latinos evaluaron directamente su progreso económico respecto de sus padres.

El 57% afirmó que actualmente tiene un nivel de vida superior al que tenían sus progenitores a la misma edad y el 53% confió en que sus hijos estarán todavía mejor.

La percepción fue considerablemente más favorable entre quienes emigraron a Estados Unidos. Siete de cada 10 inmigrantes latinos dijeron vivir mejor que sus padres, frente al 49% de los hispanos nacidos en el país.

La diferencia también apareció al mirar hacia la siguiente generación. El 63% de los inmigrantes esperaba que sus hijos alcanzaran un nivel de vida superior al suyo, mientras que entre los latinos nacidos en Estados Unidos el porcentaje descendió al 48%.

El estudio de Pew también preguntó a los participantes qué entendían por “sueño americano”. Las respuestas mostraron que el concepto continúa estrechamente relacionado con la estabilidad económica.

El 59% lo vinculó con la seguridad financiera, las oportunidades económicas o la posibilidad de comprar una vivienda. Otro 39% lo relacionó con mejorar la vida propia y la de sus familias, mientras que el 18% mencionó la libertad o la posibilidad de sentirse libre.

Así, la percepción de los latinos adquiere mayor peso por el crecimiento demográfico de esta población. La Oficina del Censo estimó que 70.1 millones de hispanos vivían en Estados Unidos en julio de 2025, alrededor del 21% de la población nacional.

El estudio también se conoció en medio del endurecimiento de la política migratoria durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, que comenzó en enero de 2025 y ha estado marcado por un aumento de arrestos y deportaciones.

Sigue leyendo: