“Peor que el COVID”: así golpea el fin del TPS a un restaurante haitiano en Brooklyn

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití ya comienza a sentirse en los negocios de Brooklyn, donde propietarios aseguran que la medida no solo dejó a miles de trabajadores sin autorización laboral, sino que también está modificando la vida cotidiana de toda una comunidad.

De acuerdo con Scripps News, al menos 5,000 inmigrantes haitianos en Nueva York y alrededor de 300,000 en todo Estados Unidos han perdido la protección que les permitía trabajar legalmente. Pew Research Center ubica la cifra nacional de beneficiarios de TPS de Haití en aproximadamente 334,900.

En el barrio de Little Caribbean, Brooklyn, Wesly Simon, propietario de un restaurante haitiano, contó a Scripps News que tuvo que despedir a trabajadores que llevaban años con él.

“Es como si estuviera despidiendo a toda la familia”, dijo Simon.

El empresario explicó que algunos de sus antiguos empleados ahora permanecen en casa por temor a ser detenidos o deportados. Esa situación, afirmó, también afecta directamente a los restaurantes y comercios que dependen de sus clientes.

Negocios sienten el miedo

Simon comparó el momento actual con la pandemia de COVID-19, pero consideró que la situación actual resulta todavía más complicada.

“Esto es incluso peor que la COVID. Con la COVID tuvimos los estímulos económicos. Ahora no hay estímulos”, declaró a Scripps News.

Porez Luxama, presidenta de Life of Hope, organización que apoya a inmigrantes haitianos en Brooklyn, describió un ambiente de temor dentro de la comunidad.

“Parece un pueblo fantasma. El miedo y la ansiedad se apoderan de nosotros”, afirmó.

El impacto ocurre después de que el TPS para Haití terminara oficialmente el 27 de julio de 2026. El gobierno estadounidense determinó que la designación ya no cumplía las condiciones para continuar.

Más vuelos de deportación

La preocupación también creció tras el reinicio de los vuelos de deportación a Haití. Autoridades haitianas fueron informadas de que Estados Unidos contempla dos vuelos semanales, con alrededor de 250 personas por semana.

El primer vuelo posterior al fin del TPS llegó a Cap-Haïtien el 20 de agosto con 161 personas. Sin embargo, autoridades haitianas señalaron que ninguna de ellas era beneficiaria anterior del TPS.

Para Simon, el futuro dependerá de cuánto tiempo permanezca la incertidumbre

“Denles a quienes respetan la ley la oportunidad de vivir sus vidas”, pidió el empresario. “Eso es todo lo que piden los haitianos: la oportunidad de cumplir sus sueños”.

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