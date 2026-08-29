ICE triplica el gasto y destina $57.1 millones a empresas que rastrean inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de forma considerable el dinero destinado a empresas privadas encargadas de localizar inmigrantes en Estados Unidos. De acuerdo con registros de contratación revisados por Project Salt Box, la agencia colocó nuevos pedidos por $57.1 millones entre 14 compañías que realizan labores de rastreo conocidas como skip tracing.

El mecanismo permite que los contratistas busquen a personas específicas mediante registros públicos, bases de datos comerciales y fuentes disponibles en internet. Cuando encuentran una posible dirección, también pueden realizar verificaciones presenciales y tomar fotografías de viviendas o lugares de trabajo para entregar evidencia a ICE.

El nuevo paquete representa casi el triple de los encargos realizados anteriormente. Por ejemplo, Constellation pasó de recibir un pedido de $767,468.75 a uno de $2.3 millones, mientras que Enprovera aumentó de $34,552 a $103,656, según los registros citados por Project Salt Box.

Empresas reciben millones por localizar personas

El contrato individual más grande, por $14.5 millones, fue otorgado a Capgemini Government Solutions. La compañía ha estado bajo atención debido a su relación contractual con ICE y a la decisión anunciada por su matriz francesa de vender la filial estadounidense.

La expansión ocurre después de que Scripps News revelara en enero que ICE había contratado inicialmente a 13 empresas para realizar estas tareas. Aquella investigación señaló que los acuerdos podían alcanzar hasta $1,200 millones durante dos años y contemplaban incentivos económicos relacionados con la cantidad y rapidez de personas localizadas.

Sharon Bradford Franklin, expresidenta de la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles de Estados Unidos, cuestionó entonces el modelo y dijo a Scripps News que estas compañías son, en esencia, “cazadores de recompensas” de ICE.

“Es el mismo tipo de situación de incentivos”, afirmó Franklin.

Además, varias empresas tienen otros contratos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración. Tres de ellas trabajan también en controles de seguridad para menores inmigrantes no acompañados, mientras que Response AI Solutions cuenta con otro acuerdo para cobrar multas a personas que ya fueron deportadas.

Sigue leyendo: