CBP destina $36 millones a cuatro firmas para cobrar multas a inmigrantes deportados

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puso en marcha una estrategia para recuperar multas de inmigración: pagar hasta $36 millones a cuatro empresas privadas encargadas de localizar a personas que ya fueron deportadas de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos de contratación revisados por Project Salt Box, la CBP adjudicó cuatro contratos, con un límite de $9 millones cada uno, a Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group.

Empresas deberán localizar domicilios

Los contratistas tendrán que desplazarse a domicilios en México, Honduras y Guatemala para confirmar que una persona deportada vive allí y entregar una notificación relacionada con la deuda. Los documentos señalan que deberán obtener una fotografía como comprobante de la entrega.

Uno de los obstáculos reconocidos por la agencia es el pago. La CBP indicó que no había encontrado un mecanismo para que personas sin una cuenta bancaria en Estados Unidos pudieran liquidar las multas, por lo que dejó esa tarea a las compañías.

Contratistas ya trabajan con inmigración

La elección de las empresas también llama la atención por su historial. Global Recovery Group y Response AI Solutions ya han realizado trabajos de localización para operaciones de deportación de ICE. Global Recovery Group tiene contratos de localización con un presupuesto aproximado de $8.5 millones, mientras Response AI Solutions tuvo un acuerdo anterior por $127,920.

Baptiste Group y otras firmas seleccionadas también han participado en controles de bienestar de menores inmigrantes no acompañados. En el caso de Baptiste, registros federales muestran un contrato de ICE vigente para estas verificaciones, con un límite de $291.7 millones hasta junio de 2027.

El historial de Baptiste incluye un episodio controvertido en Tennessee: el estado suspendió en 2021 la licencia de un albergue relacionado con la empresa tras reportes de abuso infantil y la fuga de un adolescente. Dos empleados fueron posteriormente acusados de agresión sexual. La compañía sostuvo que había sido discriminada por ser propiedad de una minoría y atender a menores centroamericanos; después retiró sus recursos legales y llegó a un acuerdo con el estado.

Por ahora, la CBP no ha explicado cuánto espera recuperar con este esquema ni cómo evaluó las propuestas ganadoras. Tampoco respondió a las solicitudes de comentarios del medio citado antes de la publicación.

Sigue leyendo: