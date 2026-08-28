ICE proyecta comprar “perros robot” para reforzar sus actividades de control migratorio en la frontera

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) proyecta destinar hasta $2,000,000 de dólares a la adquisición de “perros robot” con el objetivo de incorporarlos a las actividades de control migratorio llevadas a cabo en la frontera limítrofe con México.

De acuerdo con un documento de financiación gubernamental dado a conocer por la cadena de televisión NBC, para evitar que más inmigrantes continúen ingresando a territorio estadounidense a través de puntos complicados para ser vigilados por la patrulla fronteriza, se apostará por reforzarla con la ventaja que ofrece la robótica.

“Esta capacidad ayuda a mejorar la seguridad de los agentes, respalda la toma de decisiones operativas fundamentadas y refuerza la capacidad del DHS para responder a incidentes en zonas peligrosas, confinadas, inestables o de difícil acceso.

Podrían utilizarse para inspección, conocimiento de la situación y evaluación de peligros en entornos que puedan suponer riesgos para el personal”, indica una parte del denominado “documento de previsión”.

De acuerdo con Boston Dynamics, empresa de ingeniería y robótica especializada en la construcción de robots y con la cual negocia el ICE para comprarle varios de sus modelos, el costo de sus unidades todo terreno oscila entre $75,000 y $375,000 dólares, esto dependiendo de si se personalizan o no.

A partir de la ley de impuestos y gasto público promulgada el año pasado por la administración Trump, bajo la denominación de Ley del Gran y Hermoso Proyecto, el ICE se convirtió en la agencia policial con mayores recursos económicos y eso le permitió adquirir enormes inmuebles para transformarlos en centros de detención de inmigrantes ubicados en distintos estados del país.

Con ese poder financiero respaldando sus operaciones, la plantilla de miembros del ICE también se ha robustecido mediante la contratación y capacitación de nuevos agentes asignados a cumplir con la orden de Trump de llevar a cabo la deportación de inmigrantes carentes de estatus legal más grande de la historia.

Recientemente, se anunció que otro de los recursos con los que podrán contar los integrantes de ICE será un guante eléctrico destinado a inmovilizar a los inmigrantes renuentes a ser detenidos.

Sin embargo, el hecho de que ahora la nueva apuesta de la agencia consiste en adquirir “perros robóticos” para probar su eficacia en extranjeros intentando cruzar la frontera, resulta preocupante para algunas organizaciones defensoras de los derechos humano e inmigrantes, pues se desconoce que tipo de dispositivos podrían llevar para hacer imperar la ley migratoria.

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