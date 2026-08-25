ICE alcanza la cifra más alta de detenciones en un mes desde que Trump retornó a la Casa Blanca

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) logró a su mayor cifra de detenciones en un mes desde que Donald Trump se proclamó presidente por segunda ocasión.

De acuerdo con información dada a conocer por la Universidad de California Berkeley, durante julio, durante los operativos de ICE llevados a cabo en julio fueron detenidos a 49,571 extranjeros carentes de estatus legal.

Mediante el análisis del proyecto denominado “Deportation Data Project”, el cual se basó en datos proporcionados por la agencia federal, en junio se detuvo a 43,021 inmigrantes y, 30 días después, la cifra se incrementó 15%, algo inaudito para la administración Trump.

Sin embargo, estos números todavía están muy alejados del objetivo marcado por el republicano de 80 años de alcanzar un millón de deportaciones al año.

En términos más precisos, a lo largo del año fiscal 2026, el cual va desde el 1 de octubre de 2025 a septiembre del 2026, ICE detuvo a 368,135 inmigrantes que no lograron justificar su estancia en el territorio estadounidense.

A menos de una semana de que concluya el octavo mes del año, el operativo más exitoso efectuado por personal de ICE logró la detención de 1,300 personas efectuado en Maryland y Virginia entre el 1 y el 14 de agosto.

Durante los operativos de ICE, miles de mujeres han sido detenidas y enfrentan el riesgo de ser deportadas. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Un dato a destacar es que, a diferencia de años anteriores, algunas de las detenciones de ICE se realizaron en sitios considerados santuarios de inmigrantes.

Para el tercer cuatrimestre del año se proyecta que la cantidad de detenciones y deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal será mayor, esto a partir del incremento de agentes egresados después de completar un entrenamiento más rápido.

Otro factor clave para acelerar los planes de la administración Trump tiene que ver con la apertura de más espacios masivos donde puedan permanecer las personas detenidas hasta definir su situación legal.

A esto debe sumarse que el gobierno también ha concretado convenios de colaboración con algunos países para recibir a inmigrantes expulsados a manera de castigo por haberse atrevido, no sólo a ingresar a territorio estadounidenses, sino a residir durante largos periodos accediendo incluso a programas de apoyo de administraciones federales anteriores.

Sigue leyendo:

• ICE libera a nicaragüense, padre de un marinero asignado al portaaviones USS Abraham Lincoln

• ICE mantiene detenido a niño de 5 años pese a súplica de su padre para dejarlo con su mamá

• Más de 271,000 inmigrantes mexicanos han sido deportados durante el segundo mandato de Donald Trump