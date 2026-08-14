Más de 271,000 inmigrantes mexicanos han sido deportados durante el segundo mandato de Donald Trump

El endurecimiento de la política migratoria implementada por el presidente Donald Trump a partir del 20 de enero del año pasado, cuando asumió la presidencia estadounidense por segunda ocasión y bajo la promesa de llevar a cabo la deportación de inmigrantes más grande de la historia, se traduce en más de 271,000 mexicanos enviados de regresó a su nación.

Durante una conferencia celebrada en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Sergio Salomón Céspedes, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), detalló que, entre el 20 de enero y el 13 de agosto, 271,193 mexicanos que permanecían en territorio estadounidense sin documentos para respaldar su estancia fueron deportados.

De dicha cantidad, 171 mil 508 reingresaron a México por vía terrestre a través de los distintos puntos de repatriación instalados en la frontera.

Asimismo, los 99 mil 685 restantes arribaron por vía aérea en 816 vuelos que aterrizaron en 10 aeropuertos del país.

El funcionario indicó que, como parte del apoyo brindado por la actual administración federal, a todos los mexicanos repatriados por el gobierno estadounidense se les brinda un trato digno y se les reconocen todos sus derechos.

“El gobierno de México, a través de sus distintas instancias realiza las gestiones necesarias para salvaguardar su integridad a través de un dato diligente, respetuoso y digno, reconociendo cómo mexicanos libres con todos sus derechos en cuanto están en su territorio”, indicó.

Antes de ser enviados de regreso a México, los inmigrantes detenidos por ICE son puestos en áreas tipo jaulas.s. (Crédito: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. vía AP)

Trascendió que 95% de los repatriados son originarios de ocho estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

De manera más precisa, 23,915 personas son originarias de Chiapas; 21,069 de Guanajuato; 20,115 de Guerrero; 18,003 de Veracruz; 17,810 de Oaxaca; 17,113 de Michoacán; 16,031 de Puebla; y 15,338 del Estado de México.

Todas estas personas al retornar a suelo mexicano reciben una tarjeta Bienestar Paisano con el equivalente a $118 dólares como apoyo para aminorar sus gastos de traslado a las comunidades donde radicaban antes de emigrar a territorio estadounidense.

Además, quienes lo requieran también reciben un acta de nacimiento, y su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Mediante el programa denominado “México te abraza”, el cual fue implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quienes fueron expulsados de Estados Unidos se les han brindado más de 453,000 raciones de alimentos calientes y más de 79,700 sesiones de atención médica y psicológica.

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