DHS presume haber encontrado a 146,000 menores introducidos a EE.UU. como inmigrantes sin documentos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que presuntamente encontró a 146,000 de los 450,000 menores de edad que estima fueron introducidos en los últimos años a territorio estadounidenses como inmigrantes sin la documentación correspondiente para avalar su permanencia.

La percepción del DHS es que la mayoría de esos chicos ingresaron al país a través de la frontera limítrofe con México durante la administración a cargo del demócrata Joe Biden.

A pesar de que todavía falta por encontrar a cerca de 300,000 menores, personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), así como del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), continúan tratando de averiguar hacia qué punto del país fueron trasladados.

Bajo la perspectiva de Todd Blanche, fiscal general interino, detrás de un desplazamiento tan elevado de menores de edad, presuntamente operó una red delictiva, pues se descarta que quienes guiaron a los chicos hayan actuado al azar.

De ahí que las autoridades estadounidenses continúen tratando de encontrar a los responsables.

El Departamento de Seguridad Nacional está convencido que detrás de la introducción de 450,000 menores a territorio estadounidense durante la administración Biden operó una red criminal. (Crédito: Denis Poroy / AP)

“En muchos casos, esos niños fueron maltratados, agredidos y explotados durante el proceso de trata transfronteriza por parte de delincuentes.

Esos delincuentes, que trabajaban con los cárteles mexicanos de la droga para trasladar a los niños a través de la frontera, a menudo patrocinaban a varios niños migrantes. Les obligaban a mentirle a los funcionarios del gobierno estadounidense, afirmando que eran parientes cercanos”, expresó el funcionario en conferencia.

El abogado de Denver también señaló que el Departamento de Justicia (DOJ) le está dando seguimiento a 15,500 casos de presuntos patrocinadores ligados a miles de menores inmigrantes introducidos al país entre 2021 y 2024.

La percepción de las autoridades es que puede haberse recurrido a la presentación de documentos de identidad fraudulentos y empleando declaraciones falsas ante los funcionarios de gobierno dirigidas a obtener la custodia de los menores.

“No aceptaremos medias tintas cuando se trata de asegurar la frontera, proteger vidas estadounidenses y salvar a los niños de la explotación”, advirtió Blanche.

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