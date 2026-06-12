Solo 3% de los detenidos recientemente por ICE tenía antecedentes por delitos violentos, informe

Un análisis de datos gubernamentales realizado por ABC News reveló que apenas el 3% de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los primeros 14 meses del segundo mandato del presidente Donald Trump tenía antecedentes penales por delitos violentos en Estados Unidos.

Los hallazgos contrastan con la narrativa impulsada por la administración Trump, que ha defendido su estrategia migratoria bajo la promesa de perseguir a los inmigrantes considerados los “peores entre los peores“.

De acuerdo con el análisis, elaborado a partir de información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información pública y datos proporcionados por ICE al Deportation Data Project y al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, entre el 20 de enero de 2025 y el 11 de marzo de 2026 fueron detenidas 438,537 personas. De ellas, 13,018 tenían antecedentes por homicidio, agresión sexual, robo o asalto, categorías utilizadas para definir delitos violentos.

Detenciones alcanzan niveles récord

Los datos muestran que la población bajo custodia migratoria federal ronda actualmente las 60,000 personas, una cifra récord que supera ampliamente el máximo registrado durante la administración Biden.

Sin embargo, el estudio concluye que el incremento de arrestos no se ha traducido en una mayor proporción de personas con antecedentes violentos.

Además, el análisis señala que la aplicación de las leyes migratorias ha impactado a más de 400,000 personas sin historial de delitos violentos, incluidos padres, madres y cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Miles de familias han sido afectadas

El medio citado encontró que, durante los primeros ocho meses de 2025, ICE detuvo a los padres de aproximadamente 14,450 niños nacidos en Estados Unidos. Más de 7,000 de esos padres fueron posteriormente deportados.

Asimismo, durante ese mismo periodo fueron detenidos 4,843 cónyuges de ciudadanos estadounidenses, de los cuales más de 2,000 fueron expulsados del país.

Andrea Flores, exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y fundadora de Securing America’s Promise, advirtió sobre las consecuencias sociales de estas políticas.

“Vamos a tener una generación de niños que perderán a sus padres bajo esta administración”, afirmó.

DHS rechaza las conclusiones

El DHS rechazó la interpretación de los datos y aseguró que la administración Trump está cumpliendo su promesa de deportar a inmigrantes con antecedentes criminales.

“Seguimos persiguiendo a los peores criminales, incluyendo pandilleros, pedófilos y violadores”, indicó un portavoz del DHS al medio.

No obstante, los datos analizados muestran que la gran mayoría de las personas detenidas por ICE durante el periodo estudiado no tenía antecedentes por delitos violentos.

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