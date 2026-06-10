California demanda a la administración Trump para frenar la construcción de un centro de detención del DHS

El estado de California ha vuelto a declarar la guerra jurídica a las políticas migratorias de la Casa Blanca. En una contundente acción legal, el fiscal general del estado, Rob Bonta, en conjunto con las autoridades del condado de Santa Clara, presentó una demanda formal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el objetivo de bloquear de manera inmediata y permanente la construcción de una nueva instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el norte del estado.

La querella, interpuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, busca frenar un proyecto de 18,700 pies cuadrados ubicado en una zona rural no incorporada cerca de la ciudad de Gilroy. El terreno de 24.5 acres, conocido como la propiedad Holsclaw, fue arrendado secretamente al gobierno federal a principios de 2025 por un promotor inmobiliario con sede en Beverly Hills.

Según los planos oficiales, el complejo operaría bajo la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE, con capacidad para albergar a unos 150 detenidos en celdas temporales antes de ser transferidos a cárceles migratorias de mayor envergadura.

Today, California Attorney General Rob Bonta and Santa Clara County Counsel Tony LoPresti filed a lawsuit seeking to block the illegal development of the ICE facility in Gilroy. Read the full release at https://t.co/QQDVoGzXsH pic.twitter.com/DQq29yjZUk — County of Santa Clara (@SCCgov) June 10, 2026

Opacidad federal y riesgos ambientales en la mira

El núcleo de la demanda argumenta que la administración del presidente Donald Trump ha intentado imponer esta obra de forma “clandestina”, ignorando deliberadamente los procedimientos administrativos y las normativas ambientales. Las autoridades locales denunciaron que el gobierno federal violó la Ley Nacional de Política Ambiental al no realizar ninguna evaluación ni declaración de impacto ecológico antes de firmar el contrato de arrendamiento.

“La administración está intentando imponer a la fuerza una nueva instalación en una comunidad que no la quiere, pasando por alto las leyes y ocultando sus planes”, afirmó categóricamente el fiscal Rob Bonta.

A las preocupaciones por el secretismo oficial se suman graves factores de salud pública. De acuerdo con el documento legal, el terreno seleccionado arrastra un historial de derrames de materiales peligrosos y carece de la infraestructura necesaria para el manejo de aguas residuales. Adicionalmente, el suelo está protegido desde la década de 1960 bajo la Ley Williamson de California, la cual restringe su uso de forma exclusiva a la actividad agrícola.

Los demandantes advierten que operar un centro de detención en este lugar destruiría un ecosistema donde habitan especies en peligro de extinción, exponiendo además a los propios detenidos, incluidos menores de edad, a condiciones sanitarias inaceptables.

.@POTUS signs the Secure America Act into law, fully funding @DHSgov through the end of his term, and giving ICE and Border Patrol the necessary resources to continue deporting illegal aliens and keeping Americans safe. pic.twitter.com/VHe44f5lAL — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 10, 2026

Resistencia en el estado santuario frente a la deportación masiva

La batalla legal en Santa Clara se suscita en un momento de máxima tensión, coincidiendo con la reciente firma presidencial de una ley que destina 70,000 millones de dólares para financiar las operaciones y expansión de infraestructura de ICE.

Para el liderazgo político de California, estas medidas forman parte de una agresiva campaña federal orientada a las deportaciones masivas, un plan que el propio DHS ha descrito de forma polémica como un sistema “estilo Amazon Prime, pero con seres humanos”.

“Bajo esta administración, hemos visto cómo las oficinas administrativas de ICE se han transformado en minicentros de detención sin estar equipadas para retenciones prolongadas”, declaró Bonta. Por su parte, Tony LoPresti, asesor legal de Santa Clara, reiteró que el condado —un referente histórico en políticas de protección al inmigrante— no tolerará abusos de poder ni atropellos contra sus comunidades.

Con este nuevo recurso, el condado de Santa Clara mantiene activos 11 litigios frontales contra las políticas de la actual administración Trump.

Sigue leyendo: