Hechos de la semana: Mundial, redadas y más fondos para el plan migratorio de Trump

Arrancó el Mundial de la FIFA 2026 y el secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió la denegación de visas a participantes, incluyendo un árbitro de Somalia, un integrante del personal del equipo iraquí, y fanáticos de diversas naciones.

Mullin defendió las acciones indicando que “no permitiremos que personas con antecedentes penales o que se sospeche que puedan tener vínculos con el crimen entren a este país”.

“Ahora, los medios de izquierda quieren salir a informar y decir que este tipo es una víctima porque estamos en contra de Somalia. No, no lo estamos”, agregó.

“Hablamos con la FIFA y sus directores constantemente. A cualquiera a quien se le denegó la entrada, le explicamos el caso y le mostramos por qué se le denegó”, sostuvo Mullin.

El Mundial se lleva a cabo en medio de una dura campaña de detenciones y deportaciones del gobierno de Donald Trump, que aspira a remover del país a más de un millón de inmigrantes anualmente.

Previo al evento que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, organizaciones de derechos civiles como Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtieron de los peligros de viajar a Estados Unidos y de bajar la guardia en medio de la celebración del torneo, toda vez que las agencias migratorias asistirán en labores de seguridad.

De hecho, La Opinión informó que Human Rights Watch y la coalición Sport & Rights Alliance “lanzaron un desesperado llamado de auxilio a los socios corporativos y patrocinadores del torneo para que exijan una ‘tregua con ICE’, frenando las redadas y detenciones migratorias mientras dure la fiesta del fútbol”.

En Estados Unidos se jugarán 78 de los 104 partidos de la Copa del Mundo.

Previo al inicio del evento, la prensa reportó ampliamente sobre los temores de la comunidad inmigrante que normalmente abarrota los estadios en este tipo de eventos.

Aunque el DHS negó planificar redadas en los estadios, en realidad tampoco lo descartó al indicar que solamente tienen que preocuparse quienes no tengan documentos.

“La Copa del Mundo debería ser un momento clave para que Estados Unidos evidencie lo que siempre ha fortalecido a nuestro país: acoger a personas de todo el mundo y unir a las comunidades a través de una experiencia compartida. En cambio, el torneo comienza en un contexto de políticas migratorias que han generado confusión, miedo, caos e incertidumbre”, declaró Mario Carrillo, director de campañas de America’s Voice.

Trump blinda fondos para ICE y CBP hasta 2029

Entretanto, Trump afianza los fondos para detenciones y deportaciones; el presidente convirtió en ley el proyecto que concede a ICE y a CBP 70 mil millones de dólares adicionales a su presupuesto de 170 mil millones, para un total de 240 mil millones de dólares garantizados durante toda la presidencia de Trump, hasta 2029.

La Opinión reportó que de los 70 mil millones aprobados, 38 mil 500 millones de dólares serán destinados a ICE para contratación, capacitación y remuneración de personal. Dentro de esa partida se incluyen 7 mil millones de dólares para Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Por su parte, CBP recibirá 22 mil 600 millones de dólares para fortalecer la vigilancia fronteriza, contratar nuevos agentes y mejorar el equipamiento utilizado en los cruces terrestres y puertos de entrada.

La legislación también reserva 3 mil 500 millones de dólares para tecnología de seguridad fronteriza, incluyendo sistemas de vigilancia, monitoreo y herramientas de inteligencia.

Estos fondos se aprobaron sin la implementación de reformas y salvaguardas que impongan controles a la violencia documentada de los agentes migratorios. Tampoco se garantizó la rendición de cuentas por acciones que incluso han provocado muertes durante operativos y en centros de detención.

Muertes bajo custodia y presión sobre beneficiarios de DACA

La Opinión informó que un inmigrante georgiano de 43 años murió bajo custodia de ICE en Luisiana, convirtiéndose en la decimonovena persona fallecida en un centro de detención migratoria en lo que va de 2026.

“Los registros muestran además que 2025 cerró con 32 muertes bajo custodia de ICE, el número más alto reportado en más de dos décadas”, agregó el diario.

Asimismo, JeanCarlos Fiallos Manzanares, residente en Miami Gardens, Florida, lleva un año detenido por ICE pese a ser beneficiario de DACA.

“El caso de JeanCarlos pone de manifiesto los flagrantes esfuerzos por anular las protecciones del programa DACA y expulsar a cientos de miles de personas de su estatus y de sus hogares”, criticó el movimiento Home is Here.

Una de las estrategias del gobierno de Trump consiste en cancelar protecciones migratorias como el TPS o el parole humanitario, haciendo a sus beneficiarios vulnerables a la detención y deportación.

En el caso de DACA, los retrasos en la renovación de permisos han provocado que algunos beneficiarios enfrenten dificultades laborales e incluso riesgos de detención.

De hecho, este 15 de junio se cumplen 14 años de DACA, en medio de la agresiva campaña de deportaciones de Trump y sin una solución legislativa para los llamados Dreamers.

Cita de la semana

“Cantar el himno nacional de mi país en un estadio, frente a todo el mundo, es un momento histórico que nadie querría perderse… Pero, al mismo tiempo, lo pienso dos veces. No quiero que ICE me detenga”, declaró a la AFP un inmigrante haitiano de Ohio beneficiario de TPS.

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