DHS niega entrada a árbitro del Mundial 2026 por dudas en sus antecedentes

La organización del Mundial de la FIFA 2026 enfrenta una nueva polémica relacionada con la política migratoria luego de negar el ingreso de Omar Abdulkadir Artan, uno de los árbitros más reconocidos del fútbol africano, quien tenía previsto participar en actividades de preparación y capacitación rumbo al torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con información de CBS News, la agencia federal que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), determinó que el oficial somalí era “inadmisible” tras una revisión adicional de seguridad realizada a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul.

La decisión ha generado críticas dentro del ámbito deportivo internacional y ha vuelto a poner bajo los reflectores las restricciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

FIFA confirma que no podrá participar

Un portavoz de la FIFA confirmó que Artan no podrá formar parte de las actividades relacionadas con la Copa Mundial 2026.

“La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión”, señaló el organismo, agregando que las autoridades estadounidenses informaron que la situación del árbitro no cambiará por ahora.

Aunque la orden ejecutiva conocida como “travel ban” contempla excepciones para atletas y personal relacionado con el Mundial, las autoridades migratorias conservan la facultad de autorizar o negar la entrada caso por caso.

Mundial bajo la lupa migratoria

El caso se produce a pocos días del arranque de la Copa Mundial 2026 y en medio de preocupaciones sobre el impacto de las políticas migratorias estadounidenses en el desarrollo del torneo.

Incluso dirigentes vinculados al fútbol de Irán han reportado dificultades para obtener visas, mientras que funcionarios estadounidenses han dejado claro que los operativos de seguridad estarán encabezados por agencias federales, incluido el ICE.

“La prioridad es garantizar la seguridad de estos eventos, la seguridad de la nación y la seguridad de los espectadores y los atletas”, declaró Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca.

Ciise Aden Abshir, asesor del Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia, calificó la medida como injusta y afirmó que Artan es “uno de los árbitros más respetados de África”. También sostuvo que la decisión “socava el compromiso del fútbol con la imparcialidad, el mérito y el espíritu del juego limpio”.

El árbitro cuenta con una trayectoria destacada en competencias internacionales, incluida la Copa Africana de Naciones, y fue nombrado árbitro masculino del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025.

Two countries, two very different World Cup welcomes



Mexico greets arriving teams with music and dancing



The US hits them with strict security and thorough inspections under blazing sun the moment they step off the plane pic.twitter.com/ZGSFrayVKj — RT (@RT_com) June 9, 2026

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