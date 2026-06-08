Mundial bajo alerta: OPS pide reforzar vacunación contra el sarampión ante alarmante ola de casos

A poco escasas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades sanitarias del continente enfrentan una preocupación creciente: el avance del sarampión en las Américas y el riesgo de que la llegada de millones de viajeros internacionales favorezca una mayor propagación de la enfermedad.

En una alerta epidemiológica emitida el 29 de mayo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda a los países de la región revisar el desempeño de sus sistemas de vigilancia del sarampión y la rubéola, así como las coberturas de vacunación, para identificar las áreas con mayor riesgo e implementar acciones preventivas.

La advertencia surge en un contexto de incremento sostenido de casos tanto en América como en otras regiones del mundo. De acuerdo con la OPS, el aumento de la movilidad internacional asociado al Mundial y a otros eventos masivos podría facilitar la transmisión del virus, especialmente entre personas que no cuentan con esquemas completos de vacunación.

“Los países deben aumentar la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia mediante la búsqueda activa de casos y garantizar información y servicios de vacunación para los viajeros”, señaló la organización en un comunicado.

?? OPS alerta: ante la Copa Mundial FIFA 2026? y eventos masivos, es clave reforzar la vigilancia del sarampión y la vacunación en las Américas ?.

? https://t.co/6GPmdVkDxF #CopaMundo pic.twitter.com/kfQJPaGcuR — OPS/OMS (@opsoms) June 2, 2026

Recomendaciones para viajeros y autoridades sanitarias

Entre las principales medidas sugeridas por la OPS se encuentra la vacunación preventiva de personas mayores de seis meses que no puedan demostrar haber recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión o que no tengan evidencia de inmunidad.

La recomendación es que la inmunización se aplique preferentemente al menos dos semanas antes del viaje para permitir una adecuada protección. Además, las autoridades sanitarias deberán proporcionar información sobre los síntomas de la enfermedad, que incluyen fiebre alta, erupciones cutáneas, tos, secreción nasal, conjuntivitis e inflamación de ganglios.

La OPS también pidió que cualquier viajero que presente síntomas compatibles durante su desplazamiento busque atención médica inmediata, utilice mascarilla, limite el contacto con otras personas y evite acudir a lugares públicos hasta recibir una evaluación profesional.

Al regresar a sus lugares de origen, los viajeros que sospechen haber contraído la enfermedad deberán informar a los servicios de salud sobre sus desplazamientos recientes para facilitar la detección temprana de posibles cadenas de transmisión.

Fortalecer la vigilancia y la vacunación no es una opción, es una necesidad para evitar que el sarampión aproveche el escaparate global para propagarse: OPS Crédito: Paul Vernon | AP

Los casos aumentan en América

La alerta sanitaria coincide con un fuerte incremento de contagios en el continente. Según datos de la OPS, entre las semanas epidemiológicas 1 y 20 de 2026 se confirmaron más de 20,000 casos de sarampión y decenas de fallecimientos en la región.

La cifra representa un aumento de cuatro veces respecto al mismo periodo de 2025 y ya supera el total de casos registrados durante todo el año pasado.

México concentra la mayor cantidad de contagios reportados, seguido por Guatemala. También se han identificado brotes y casos asociados a importaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han reportado cerca de 2,000 casos en lo que va del año, reflejando una tendencia que preocupa a las autoridades de salud pública.

La OPS destacó que la mayoría de las infecciones confirmadas han ocurrido entre personas no vacunadas o con antecedentes de inmunización desconocidos.

Aunque el certificado de vacunación contra el sarampión no es un requisito de ingreso internacional bajo el Reglamento Sanitario Internacional, la organización reiteró que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir contagios y evitar brotes durante eventos de alcance mundial como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con millones de aficionados previstos en Estados Unidos, México y Canadá durante las próximas semanas, las autoridades sanitarias buscan evitar que la fiesta del futbol coincida con una nueva expansión regional de una enfermedad considerada prevenible mediante vacunación, y aunque el certificado de vacunación no es un requisito obligatorio de entrada bajo las normas internacionales, las autoridades recuerdan que la inmunización es la única defensa real para proteger a las comunidades.

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