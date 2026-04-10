Los bebés demasiado pequeños se convierten en “presas fáciles” del sarampión

Durante el inicio del brote de sarampión, se informaron cerca de 1,000 casos en Carolina del Sur, lo que representa el brote más grave en décadas. Los bebés, particularmente aquellos menores de 12 meses, son los más vulnerables debido a su incapacidad para recibir la vacuna.

Es el caso que refiere Associated Press (AP) del pequeño Arthur y de su hermano que nacerá en junio, por los cuales se preocupa la familia Otwell, ante el latente peligro de contagio en el estado.

“Íbamos al Costco que era una especie de foco de contagio”, dijo John Otwell, quien estaba al tanto de las advertencias del departamento de salud estatal sobre la exposición pública en la tienda. “Mucha gente simplemente no lo entiende; piensan que es solo un resfriado. Pero no lo es”, recoge AP.

Las complicaciones potenciales, como la neumonía y la inflamación del cerebro, también han generado seria preocupación entre los padres.

El dilema de la inmunidad colectiva

La inmunidad colectiva es esencial para proteger a aquellos que no pueden ser vacunados. Sin embargo, las tasas de vacunación han disminuido, afectando la protección comunitaria.

En Spartanburg County, epicentro del brote, menos del 90% de los estudiantes han recibido las vacunas requeridas. Esto ha generado preocupación entre médicos y padres, quienes destacan la responsabilidad colectiva en la protección de los más pequeños.

Legislación en contra de vacunas: un riesgo emergente

Se han propuesto múltiples leyes que buscan restringir los requisitos de vacunación, lo que podría agravar la situación.

Una legislación reciente en Carolina del Sur permitiría a los padres optar por no vacunar a sus hijos menores de 2 años. Los opositores argumentan que tal legislación debilita la inmunidad de rebaño, poniendo en riesgo a los infantes vulnerables.

Exenciones y vacunación

Las exenciones para la vacunación han aumentado en Carolina del Sur, con un alarmante 4% de estudiantes en edad escolar que ahora las poseen. La confusión sobre la necesidad de la vacunación continúa creciendo, y los profesionales de salud advierten que esto puede llevar a un aumento en la aparición de enfermedades prevenibles.

A nivel nacional, las tasas de vacunación han caído a un preocupante 92.5%.

Respuesta de los médicos

Los pediatras, preocupados por sus pacientes y sus propios hijos, están tomando medidas para ofrecer dosis de vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) a bebés a partir de los 6 meses. Sin embargo, los médicos reconocen la falta de datos fiables sobre las hospitalizaciones por sarampión y sus efectos en los lactantes.

La incertidumbre y la escasez de información han incrementado el pánico entre los padres, que buscan orientación en medio de esta crisis.

Manteniendo la vigilancia

A medida que el brote se ha ralentizado, la propagación del sarampión sigue siendo una preocupación palpable en varios estados.

Con el objetivo de mantener la eliminación del virus en EE.UU. todavía en juego, los médicos insisten en la necesidad de una mayor educación y acción comunitaria para contrarrestar la tendencia de resistencia a la vacunación. Este desafío requiere esfuerzos conjuntos para asegurar la salud de todos los sectores de la población.

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