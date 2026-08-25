ICE mantiene detenido a niño de 5 años pese a súplica de su padre para dejarlo con su mamá

La detención de Liam Tadeo, un niño de cinco años, ha vuelto a poner bajo la lupa las prácticas de ICE cuando sus agentes arrestan a padres con hijos menores. El menor permanece en el Centro de Detención Familiar de Dilley, Texas, junto con su padre, Victor Martinez Nieto, después de que ambos fueran detenidos durante un control de tráfico en Austin el 16 de agosto.

De acuerdo con Scripps News, la abogada de la familia, Kate Lincoln-Goldfinch, aseguró que Nieto pidió a los agentes que permitieran que Liam quedara con su madre. Según su versión, la solicitud fue rechazada y padre e hijo terminaron bajo custodia en Dilley.

La acusación contrasta con la postura difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostiene que los padres detenidos pueden decidir si permanecen con sus hijos o designan a una persona de confianza para hacerse cargo de ellos. Lincoln-Goldfinch sostiene que esa alternativa no fue ofrecida en este caso.

“La afirmación de que ‘los padres tienen la opción’ (…) es profundamente engañosa”, declaró la abogada al medio citado. También afirmó que un familiar no puede simplemente acudir al centro y recoger a un menor, porque existe un proceso federal para autorizar su liberación.

Liam debía comenzar el jardín de niños

La detención ocurrió cuando Liam y su padre se dirigían, según familiares, a un partido de fútbol infantil. Un video difundido en internet muestra al pequeño llorando mientras su padre aparece esposado.

La madre del niño pidió públicamente su liberación. “Debería estar en la escuela, jugando al fútbol y en casa con su familia”, afirmó, al solicitar al ICE que dejara libres a Liam y a su padre.

El caso también provocó la intervención de congresistas demócratas de Texas. El representante Joaquín Castro dijo que el ICE rechazó su solicitud para visitar al menor, mientras que Greg Casar cuestionó las condiciones que, según él, enfrentan algunos niños en Dilley.

El padre opta por regresar a México

La historia tuvo un nuevo giro el lunes. Según KUT News, citado por Texas Public Radio, Nieto decidió regresar voluntariamente a México con Liam para evitar que el niño pudiera quedar separado de su familia y bajo custodia federal como menor no acompañado.

El DHS no había explicado públicamente por qué Liam no fue entregado a su madre. La familia, mientras tanto, busca reunirse y resolver el futuro del menor.

ICE just arrested a 5-year-old on his way to a soccer game in Austin.



His name is Liam, just like the little boy from Minnesota.



He should be in kindergarten this week. Instead he's in a trailer prison in the desert.



Release Liam. Release these kids. Close the Dilley? pic.twitter.com/GXRHYF1Bf7 — Congressman Greg Casar (@RepCasar) August 20, 2026

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