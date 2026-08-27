Greg Bovino, exjefe de la patrulla fronteriza, teme que alguien desee asesinarlo

A poco más de medio año de haber sido relevado como jefe de la patrulla fronteriza, Greg Bovino reconoció temer que alguien prenda atentar contra su vida.

A pesar de que, durante más de un año, el controversial californiano encabezó los esfuerzos para llevar a cabo la deportación de inmigrantes carentes de estatus legal más grande de la historia, el abuso de autoridad del cual se le señaló en repetidas ocasiones durante diversos operativos al final propició su degradación al puesto que ostentaba.

De hecho, la muerte de dos civiles a merced de agentes federales, durante un par de redadas para detener a inmigrantes carentes de estatus legal en Minneapolis, precipitó la carrera de quien parecía ser un hombre inamovible para la administración Trump.

Para calmar la presión de la población de Minnesota expresada a través de algunos mítines exigiendo la salida los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como de los integrantes de la Guardia Civil, orillaron a la administración federal a exhibir a Gregory Bovino como principal responsable de una deficiente planeación durante los operativos antiinmigrantes.

Días después, el exoficial optó por jubilarse sin imaginar que el mismo gobierno que lo proyectó como un ejemplo de patriotismo al deportar a inmigrantes considerados peligrosos para los ciudadanos estadounidenses, terminaría por relegarlo incluso exigiéndole entregar el control de las cuentas de la Patrulla Fronteriza (CBP) en redes sociales, las cuales manejaba para mostrar cómo el personal a su cargo detenía a extranjeros carentes de estatus legal.

Dicha acción, permitió que más de 850,000 seguidores estuvieran pendientes de las publicaciones de Bovino en Instagram.

No obstante, todo ese trabajo realizado para la administración Trump también le generó muchos detractores y durante una participación en el podcast conducido por Tucker Carlson, reconoció temer que alguien termine quitándole la vida.

“En cuanto me marché, retiraron mi equipo de seguridad. Estoy en una batalla constante cada vez que salgo. ‘Quiero decir, siempre.’ ¿Creo que quieren matarme? Por supuesto. No creo que Trump lo hiciera”, señaló en un adelanto del testimonial que en breve será proyectado de manera completa.

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