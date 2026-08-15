Demócratas estallan ante millonaria compra de guantes de descarga eléctrica para detener inmigrantes

Después de que se hiciera pública la adquisición de guantes de descarga eléctrica para dotar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el objetivo de hacer más sencilla la detención de extranjeros carentes de estatus legal, los demócratas del Congreso levantaron sus voces expresando su indignación.

Al inicio de esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que planeaba destinar cerca de $20 millones de dólares en la adquisición de dispositivos denominados Glove (Emisor de Voltaje de Salida Bajo Generado), los cuales fabrica Compliant Technologies LLC, empresa especializada en el diseño y fabricación de equipos de control no letales, la cual es propiedad de veteranos con sede en Lexington, Kentucky.

De acuerdo con el fabricante, este tipo de guantes se han utilizado en entornos como las cárceles estadounidenses, donde ocasionalmente resulta necesario hacer que impere el orden para evitar confrontaciones entre prisioneros violentos o en contra de quienes los custodian día y noche.

Aunque la empresa afirma que su artículo no es peligroso utilizándolo en contra de personas sanas, advierte no emplearlo en mujeres embarazadas o personas mayores, esto debido a posibles “afecciones médicas subyacentes que pueden o no ser fácilmente discernibles a simple vista”.

Al respecto, mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter, los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes expresaron su rechazo hacia lo que consideran será un arma en manos del ICE.

“Los agentes del ICE disparan a gente inocente. Les rocían gas pimienta a gente inocente. Y ahora la administración Trump quiere gastar $20 millones de dólares para darles guantes para usar pistolas Taser. Esto es una locura. El ICE no necesita otra arma”, indica el mensaje.

Siguiendo la misma línea de pensamiento, Chris Murphy, senador por Connecticut, definió al gobierno como sádico por la nueva manera como pretende actuar en contra de los inmigrantes apoyándose en los controversiales guantes que descargan electricidad.

“Este no es el gobierno que la gente quiere. Un gobierno tan sádico y cruel que se deleita en usar el dinero de sus impuestos, ganado con tanto esfuerzo, para comprar guantes que dan descargas eléctricas a las personas al contacto”, escribió en X.

La indignación demócrata propició que, a través de otro mensaje en la misma plataforma, Frank Pallone, representante por Nueva Jersey, exhortará al Congreso a cerrarle la llave al financiamiento destinado a las agencias federales que atentan en contra de los inmigrantes.

“Los agentes del ICE usarán guantes de electrochoque. Agentes enmascarados apuntando con un arma a un ciudadano estadounidense. No podemos seguir financiando agencias que fomentan este tipo de comportamiento entre sus filas”, enfatizó.

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