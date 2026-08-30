Hispano teme deportación tras ser arrestado por ICE en el sur de California

Un hispano del sur de California, quien tiene protección CAT, teme ser deportado a África o México después de ser arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 4 de agosto durante una cita para una revisión migratoria en la ciudad de Santa Ana.

Marco Tulio Bonilla Romero fue detenido por agentes de ICE después de que hace cinco años escapó de Honduras y obtuvo en Estados Unidos una protección bajo la Convención contra la Tortura, conocida como CAT, por el peligro que representaría regresar a su país.

El hispano acudió a una cita rutinaria de migración, pero ya no regresó a casa, después de terminar esposado por los agentes federales y con el temor de ser deportado, pese a tener un permiso de trabajo y la protección CAT por años.

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Marco Tulio fue trasladado al Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, en el condado de San Bernardino.

La esposa de Bonilla Romero, Sharon LeBone, expresó que el hispano fue arrestado el martes 4 de agosto después de que acudió a su cita para una revisión migratoria.

En una entrevista con la cadena Univision desde el centro de detención de Adelanto, Bonilla dijo que la detención por parte de ICE representaba que su “sueño americano” había llegado a su fin.

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“Es muy difícil, porque yo estaba muy bien. Estaba trabajando, ayudando a mi familia y todo, y de repente, todo se bloqueó. ¿Me explico? Como que dices, el ‘sueño americano’ se acabó para mí en este caso”, declaró el hombre de origen hondureño.

De acuerdo con LeBone, un abogado le aseguró a su esposo que, en su caso, no tenía de qué preocuparse y que nunca quedaría en una situación de peligro.

Sin embargo, el 4 de agosto, al acudir a su compromiso migratorio, Marco Tulio fue detenido por los agentes federales y trasladado a la instalación de ICE en Adelanto.

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“Soy conservadora y apoyaba la inmigración legal, apoyaba a la administración actual, pero ahora me doy cuenta de la realidad, así que mi perspectiva ha cambiado totalmente. Están destruyendo familias y separándolas“, consideró la esposa del hispano.

Sharon aseguró que, además de la protección CAT que obtuvo tras escapar de Honduras, Marco Tulio tiene un permiso vigente para trabajar en Estados Unidos.

“La protección CAT impide devolver a una persona al país donde se determinó que enfrentaría tortura, pero no equivale a una residencia permanente, ni garantiza por sí sola que no pueda ser detenido”, informó el abogado de inmigración Michael Jurado, quien está a cargo del caso de Marco Tulio.

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En medio de un limbo legal, Marco Tulio permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Adelanto.

“Sigo aquí, esperando a ver qué pasa con el habeas corpus. Es la única esperanza que tengo y, de lo contrario, no sé qué va a pasar con mi vida. Me van a deportar a otro país”, expresó Bonilla.

El hispano dijo que Ghana y México estarían entre las opciones que tienen las autoridades federales de inmigración para deportarlo.

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Bonilla, su esposa y su abogado tienen confianza en que el habeas corpus sea autorizado el próximo mes para que el hispano sea liberado por ICE.

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