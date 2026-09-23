Pareja de Arkansas es acusada de secuestrar a una niña de 12 años tras contactarla en internet

Una pareja de Arkansas es acusada de atraer a una menor de 12 años mediante conversaciones por internet, recogerla en su vivienda de Carolina del Sur y trasladarla casi 700 millas hasta su casa, donde el hombre presuntamente abusó sexualmente de ella.

Brandon Lee Britten, de 31 años, y Sierra Dawn Britten, de 28, fueron arrestados el 9 de septiembre después de que las autoridades localizaran a la menor en su vivienda del condado de Independence, Arkansas.

Según una declaración jurada obtenida por KAIT, la pareja habría mantenido contacto con la niña durante meses a través de internet. Para acercarse a ella, presuntamente se hicieron pasar por un adolescente de 15 años.

La pareja habría viajado a Carolina del Sur

De acuerdo con el documento, los Britten intercambiaron imágenes de desnudos con la menor antes de viajar hasta Spartanburg, Carolina del Sur.

Las autoridades sostienen que el 8 de septiembre la pareja se llevó a la niña de su vivienda y posteriormente emprendió un viaje de casi 700 millas hasta su casa en Arkansas.

Una vez allí, Brandon habría violado a la menor mientras Sierra, según la declaración jurada, dormía en la habitación de su hijo pequeño.

La investigación comenzó después del supuesto secuestro en Carolina del Sur.

Los investigadores utilizaron cámaras Flock para rastrear un Chevrolet Malibu negro asociado con la pareja.

El sistema permitió a las autoridades seguir el vehículo hasta la vivienda de los Britten en Arkansas al día siguiente.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, Sierra presuntamente intentó impedirles el acceso.

El teniente Zach Rawlins, de la Oficina del Sheriff del condado de Independence, escribió en la declaración jurada que Sierra se resistió activamente y tuvo que ser retirada físicamente de la vivienda para que los agentes pudieran localizar a la menor.

La encontraron temblando en un baño

Los agentes encontraron a la niña en un baño, temblando y con el rostro y las manos contra la pared, según Rawlins.

El oficial relató que, después de identificarse ante ella, la menor le agradeció que hubiera ido a buscarla y dijo que quería a su madre.

“Quería a su mamá”, según el relato incluido en el documento policial.

Las autoridades señalaron que posteriormente obtuvieron evidencia mediante una orden de registro de la vivienda y un examen médico que, según Rawlins, corroboraron el relato de la menor. La niña fue posteriormente reunida con su familia.

Sierra cambió su versión sobre la edad de la menor

Durante la investigación, Sierra inicialmente dijo a las autoridades que creía que la niña tenía 18 años.

Posteriormente cambió su versión y afirmó que pensaba que tenía 14 años, según la declaración jurada.

El documento señala que Sierra reconoció haber mantenido conversaciones con la menor por internet y haber intercambiado imágenes de desnudos con ella. La edad de consentimiento sexual es de 16 años tanto en Carolina del Sur como en Arkansas.

Brandon y Sierra Britten enfrentan cargos por viajar con el propósito de cometer un acto sexual ilegal con una menor y acoso de una menor a través de internet, según las autoridades.

Además, Brandon enfrenta un cargo de violación, mientras que Sierra fue acusada de complicidad en la violación.

Ambos permanecen detenidos con una fianza fijada en 1 millón de dólares cada uno.

Los cargos son acusaciones y los dos acusados conservan la presunción de inocencia mientras el caso continúa en los tribunales.

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