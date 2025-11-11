window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

5 empleos bien remunerados que no necesitan título universitario

Los instaladores de tuberías y mantenimiento de ascensores se ubican como uno de los oficios mejores pagados de la actualidad

Es uno de los oficios mejores pagados de la actualidad. Crédito: THOMAS SAMSON | AFP / Getty Images

Avatar de Julianis Caldera Torres

Por  Julianis Caldera Torres

Los trabajos manuales vuelven a ganar terreno entre los jóvenes. Un reciente informe de Resume Builder, basado en una encuesta realizada en mayo de 2025 a 1.434 adultos de la Generación Z, reveló que dos de cada cinco optan por oficios técnicos en lugar del camino universitario tradicional.

El auge de los programas de formación profesional y técnica confirma esta tendencia, respaldado por datos federales que destacan un crecimiento sostenido en la matrícula. Para muchos jóvenes, los oficios representan empleos accesibles, bien remunerados y sin los crecientes costos que implica obtener un título universitario en Estados Unidos.

A esta percepción se suma el hecho de que numerosas ocupaciones manuales mantienen una demanda estable y salarios competitivos. En ese contexto, el portal Resume Genius publicó una nueva clasificación con los trabajos manuales mejor pagados en la actualidad, basada en informes laborales y proyecciones del mercado.

Para entender el concepto, Investopedia define los trabajos manuales como actividades realizadas fuera de oficinas y centradas en habilidades prácticas. “Son empleos bien remunerados con gran potencial de crecimiento y no requieren un título universitario”, explicó Nathan Soto, autor del informe. “Mi hermano es fontanero y gana seis cifras”, añadió Soto.

Los oficios mejor pagados del momento en Estados Unidos

El análisis muestra que muchas de estas profesiones pertenecen a los sectores energético y de transporte. Además, Soto afirmó que buena parte de estos oficios continúa “a salvo de la automatización, por ahora”, aunque reconoció que el impacto futuro de la robótica y la inteligencia artificial es difícil de prever en el mercado laboral.

El primero en la lista es el técnico de ascensores y escaleras mecánicas, responsable de instalar y mantener equipos verticales en edificios y aeropuertos. El salario medio asciende a 106.580 dólares anuales, y los profesionales mejor pagados alcanzan $149,250 dólares. Para ingresar se requiere un diploma de bachillerato.

Le siguen los instaladores y reparadores de líneas eléctricas, encargados de dar servicio a la red nacional. El ingreso medio es de $92,560 dólares, mientras que el 10% mejor remunerado supera los $126,600 dólares. Aunque suele solicitarse un diploma de bachillerato, el trabajo demanda fortaleza física para trepar postes y operar camiones elevadores.

Otro oficio destacado es el de fontanero, instalador de tuberías y montador de vapor, quienes se especializan en sistemas de agua, gas o productos químicos. El salario medio es de $62,970 dólares, con un máximo que supera los $105,150 dólares. El acceso combina diploma escolar y programas de aprendizaje supervisado.

También figura el electricista, un sector amplio y con fuerte crecimiento laboral. El salario medio llega a $62,350 dólares, mientras los mejores pagos alcanzan 106.030 dólares. Es una ocupación que ofrece prácticas remuneradas y la posibilidad de obtener ingresos superiores mediante horas extras.

Cierra la lista el instalador de sistemas fotovoltaicos, encargado de montar paneles solares. El salario medio se ubica en $51,860 dólares y el 10% con mayores ingresos percibe $80,150 dólares. Es una profesión en expansión gracias al impulso de las energías renovables y solo requiere diploma secundario.

Empleo empleos bien pagados Empleos en EEUU
