Últimas horas para aplicar a viviendas asequibles en El Bronx y Queens: rentas desde $2,000

Quienes buscan una vivienda de renta regulada en Nueva York tienen pocas horas para participar en dos loterías que cierran este 15 de septiembre de 2026. Las convocatorias corresponden a nuevos edificios ubicados en El Bronx y Queens, con apartamentos desde $2,000 mensuales y límites de ingresos que comienzan en $75,840 al año.

En total, se ofrecen seis viviendas a través de NYC Housing Connect. Las dos loterías están dirigidas a hogares ubicados en el 80% del Ingreso Medio del Área (AMI).

Apartamentos desde $2,000 en El Bronx

La primera oportunidad está en 2074 Honeywell Avenue, en West Farms, El Bronx. El edificio tiene seis pisos y 20 viviendas, pero cuatro apartamentos fueron incluidos en la lotería de vivienda asequible.

Las opciones son:

2 estudios por $2,000 al mes, para hogares con ingresos de entre $75,840 y $108,560.

2 apartamentos de una habitación por $2,092, para ingresos entre $81,326 y $122,160.

Los apartamentos están destinados a hogares que califican dentro del 80% del AMI. Entre las comodidades del edificio aparecen almacenamiento para bicicletas y un espacio recreativo exterior para residentes.

Los inquilinos serán responsables del pago de electricidad, incluida la energía utilizada para calefacción, agua caliente y cocina.

La fecha límite para presentar la solicitud es este 15 de septiembre.

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Viviendas por $2,117 en Astoria, Queens

La segunda convocatoria se encuentra en 23-57 31st Street, en Astoria. Se trata de un edificio de seis pisos con 10 residencias. La lotería incluye dos apartamentos de una habitación, ambos con una renta mensual de $2,117.

Para participar, los ingresos del hogar deben ubicarse entre $79,440 y $122,160, dependiendo del número de personas que integren la familia. También están reservados para solicitantes dentro del 80% del AMI.

El edificio ofrece varias comodidades que no siempre aparecen en las viviendas de precio regulado. Los apartamentos cuentan con:

Lavadora y secadora dentro de la unidad.

Lavavajillas.

Pisos de madera.

Aire acondicionado.

El edificio también incluye terraza en la azotea, elevador, portero, WiFi en áreas comunes y acceso seguro.

Al igual que en Honeywell Avenue, los residentes deberán pagar la electricidad utilizada para cocina, calefacción y agua caliente.

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Quiénes pueden aplicar a estas viviendas

No basta con poder pagar la renta. Las loterías de NYC Housing Connect establecen rangos específicos de ingresos según el apartamento y la cantidad de integrantes del hogar.

En estas dos convocatorias, los límites generales van desde $75,840 hasta $122,160 anuales.

Eso significa que una persona podría calificar para uno de los estudios de El Bronx pero no para un apartamento de una habitación, o viceversa.

La ciudad recomienda revisar el cuadro completo de ingresos y composición familiar correspondiente a cada propiedad antes de enviar la solicitud.

Cómo aplicar antes de que cierre la convocatoria

Las solicitudes pueden presentarse mediante NYC Housing Connect, la plataforma oficial de vivienda asequible de Nueva York. El procedimiento consiste en:

Crear una cuenta o ingresar al perfil existente.

Verificar que los datos sobre ingresos y miembros del hogar estén actualizados.

Buscar la propiedad correspondiente.

Presentar la solicitud antes de que termine la fecha límite.

También pueden presentarse solicitudes por correo siguiendo las instrucciones de cada convocatoria, pero deben estar enviadas dentro del plazo correspondiente.

NYC Housing Connect advierte que participar en una lotería es gratuito. No hay tarifas de solicitud ni honorarios de agentes inmobiliarios para las viviendas patrocinadas por HPD.

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Aplicar no garantiza obtener el apartamento

Después de que termina el período de inscripción, las solicitudes reciben un número aleatorio, conocido como log number. Los administradores de la propiedad revisan posteriormente a los solicitantes siguiendo ese orden y las preferencias establecidas por cada convocatoria.

Si una persona es contactada, deberá demostrar que cumple los requisitos de ingresos, composición familiar y demás condiciones de elegibilidad. Ser seleccionado para entregar documentación no garantiza que finalmente se adjudique el apartamento.

Para estas dos propiedades, la fecha límite es la misma: 15 de septiembre de 2026. Por eso, quienes se encuentren dentro de los rangos de ingresos y estén interesados en vivir en El Bronx o Astoria todavía pueden presentar su solicitud antes de que cierren las convocatorias.

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