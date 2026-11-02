Trump pide a Corte Suprema que separe boletas de presuntos no ciudadanos antes de la votación en California

El presidente Donald Trump pidió este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos para que California separe alrededor de 20,000 boletas electorales que, según el Departamento de Justicia (DOJ), fueron utilizados por personas no ciudadanas.

La petición del presidente Trump ocurre después de que varios jueces rechazaron la exigencia del DOJ, aunque tiene pocas probabilidades de tener éxito.

Trump recurrió a este recurso después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, prohibió al gobierno federal intervenir en el recuento de votos por correo de California.

“Si Estados Unidos cree que son necesarios procedimientos diferentes para las papeletas de voto por correo, creemos que debería llevar esa sugerencia al Congreso, no a los tribunales“, escribió el tribunal en una decisión de 2 a 1 emitida por los jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.