Trump pide a Corte Suprema que separe boletas de presuntos no ciudadanos antes de la votación en California

La petición del presidente Trump ocurre días después de que un tribunal de apelaciones rechazó la solicitud del DOJ para separar 20,000 papeletas

Santa Clara County Office of the Registrar of Voters proof readers Nora Sy, center, and A.J. Castillo l,ook at candidates statements written in Tagalog at their offices in San Jose, Calif., Tuesday, Sept. 10, 2002. The sign in the foregound is in English, Spanish, Vietnamese and Chinese, but not the Filipino dialect of Tagalog yet. A decade ago, only 248 counties had to offer bilingual or multilingual ballots under the federal Voting Rights Act. A new list was issued at the end of July, dropping some places but adding 75 others and creating challenges for elections officials. In some counties facing the requirements for the first time, a scramble is on to find bilingual poll workers. (AP Photo/Paul Sakuma)

Trump recurre a un último recurso para evitar que sean contabilizadas 20,000 boletas de supuestos no ciudadanos en California. Crédito: Paul Sakuma | AP

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Por  Ricardo Roura

El presidente Donald Trump pidió este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos para que California separe alrededor de 20,000 boletas electorales que, según el Departamento de Justicia (DOJ), fueron utilizados por personas no ciudadanas.

La petición del presidente Trump ocurre después de que varios jueces rechazaron la exigencia del DOJ, aunque tiene pocas probabilidades de tener éxito.

Trump recurrió a este recurso después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, prohibió al gobierno federal intervenir en el recuento de votos por correo de California.

“Si Estados Unidos cree que son necesarios procedimientos diferentes para las papeletas de voto por correo, creemos que debería llevar esa sugerencia al Congreso, no a los tribunales“, escribió el tribunal en una decisión de 2 a 1 emitida por los jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

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