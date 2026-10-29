Trump sufre otro revés en California y un juez protege 20,000 boletas bajo sospecha

Un nuevo choque entre Donald Trump y el poder judicial sacude las elecciones de medio mandato. Un juez federal rechazó la petición del Gobierno para apartar del conteo unas 20,000 boletas electorales en California, señaladas por las autoridades como posibles votos de personas que no son ciudadanas estadounidenses.

La decisión representa otro revés para la Administración, que busca ampliar la intervención federal en los procesos electorales estatales a pocos días de unos comicios que definirán el control del Congreso.

El juez federal David O. Carter, del Distrito Central de California, consideró que la solicitud del Departamento de Justicia chocaba con principios constitucionales que reconocen la autoridad de los estados para administrar sus elecciones.

El magistrado advirtió que conceder la medida provocaría caos en un proceso que ya está en marcha y podría terminar privando del voto a ciudadanos estadounidenses con derecho a participar.

“Una boleta separada, en efecto, sería una boleta eliminada”, sostuvo el juez en su razonamiento, al alertar sobre las consecuencias de apartar los sufragios bajo sospecha.

Una lista bajo cuestionamiento

El conflicto comenzó cuando el Gobierno federal presentó una demanda contra funcionarios electorales de California, al acusarlos de no revisar dentro del plazo exigido una lista de aproximadamente 20,000 personas que, según sus investigaciones, podrían ser no ciudadanas registradas para votar.

La Administración pretendía que las autoridades estatales suspendieran el conteo de las boletas vinculadas a esos nombres hasta comprobar su estatus migratorio y ciudadanía.

Sin embargo, funcionarios estatales y del condado cuestionaron la fiabilidad de los registros federales. Advirtieron que la lista podría incluir a personas elegibles para votar y que identificar sus papeletas resultaría especialmente complicado, pues parte de los votos ya había sido procesada.

El juez también puso en duda la solidez de la información presentada por el Gobierno y señaló que no podía establecer su fiabilidad con las pruebas disponibles ante el tribunal.

El reloj electoral sigue corriendo

El fallo llega cuando más de 3.7 millones de personas ya habían votado en California y más de 500,000 boletas habían sido procesadas, de acuerdo con información presentada en el caso.

La disputa cobra especial relevancia ante las elecciones del 3 de noviembre, en las que se renovarán escaños del Congreso y estará en juego el equilibrio de poder en Washington.

La controversia tampoco se limita a California, el Departamento de Justicia (DOJ) ha impulsado acciones similares en otros estados, mientras nuevas disputas electorales elevan la tensión política antes de la jornada.

La resolución no pone fin al litigio debido a que el Gobierno anunció que buscará revertir la decisión mediante una apelación, por lo que la batalla judicial podría continuar mientras avanzan las votaciones.

Por ahora, las boletas cuestionadas no tendrán que ser apartadas por la orden de emergencia solicitada por la Administración.

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