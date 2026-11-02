Latinos salen a votar entre miedo a redadas y preocupación por alto costo de vida 

Los votantes latinos saldrán a votar este martes 3 de noviembre preocupados por el alto costo de vida, pero también por el miedo que han desatado las redadas de migración desde que Donald Trump asumió la presidencia para su segundo mandato en enero de 2025.

“Un estudio de UCLA revela que el 76% de los latinos registrados para votar están preocupados por el costo de vida, el galón de gasolina a $6.30, las primas de los seguros de salud al doble y las tarifas de luz y agua han subido de $250 a $500 o $600”, dijo Nestor Fantini, coeditor de Hispanic LA.

“Según la Latino Community Foundation, la mitad de los latinos está preocupado porque no saben si van a poder pagar las cuentas del mes siguiente”, afirmó durante la videoconferencia “Periodistas de medios étnicos ante las elecciones de mitad de mandato: ¿Qué impulsa o no a nuestras comunidades a acudir a las urnas?”, organizada por American Community Media (ACoM).

Fantini observó que a la angustia por los altos precios se suma el miedo a las redadas de migración que han llevado a la muerte de 65 personas en los centros de detención desde enero de 2025.

“Uno de cada cuatro latinos tienen un familiar o amigo que ha sido detenido o deportado. Algunas veces han sido enviados a países donde nunca han puesto un pie”.

Como consecuencia, expuso que entre los votantes latinos hay ansiedad en dos frentes: en la cartera y a causa de La Migra.

“No sabemos si los problemas de acceso y por La Migra, se traducirá, en que más latinos salgan a votar. Lo sabremos este martes”.

Vandana Kumar, editora y directora ejecutiva de India Currents dijo que los números indican que el 90% de los asiático-americanos y de las Islas del Pacífico han dicho que van a votar.

“Va a ser interesante ver qué sucede realmente”, dijo.

Mencionó que el costo de vida, es un tema de gran relevancia para esta comunidad aún entre quienes reciben buenos salarios porque deben hacer frente a gastos elevados en vivienda, cuidado infantil, educación y la responsabilidad de atender a sus padres ancianos.

Lori Ann Edmo, editora de Sho-Ban News, dijo que es fundamental que los electores de las comunidades tribales salgan a votar, y los han estado animando a que lo hagan.

“Muchos también están preocupados por lo que está ocurriendo con el censo, ya que se han propuesto cambios en las normas, incluyendo la posible eliminación de la identificación de la raza y el origen étnico, cuyos fondos se destinan a la vivienda para nuestra gente”.

Otro tema de preocupación para los votantes tribales es que se intente privatizar las tierras públicas o que el estado tome el control de ellas, ya que muchos de sus derechos, establecidos por tratados, se ejercen en esos terrenos.

Rong Xiaoqing, reportera de Sing Tao NY, dijo que algo que difiere mucho de elecciones anteriores, especialmente de las de mitad de mandato, es que ahora, el deseo de participar es sumamente alto.

“En Nueva York, la votación anticipada comenzó el viernes pasado. Hasta ahora, el número de personas que han participado en esta modalidad es un 70% mayor que en las elecciones de mitad de mandato anteriores”, dijo.

“En cuanto a los barrios chinos, los miembros de esta comunidad han acudido masivamente a los centros de votación para ejercer su derecho al voto”.

Sostuvo que al igual que muchas otras personas, han comprendido que estas elecciones son de gran trascendencia, ya que determinarán el rumbo que tomará el país durante, al menos los próximos dos años.

“La gente tiene muchas preocupaciones, que probablemente tendremos oportunidad de analizar más adelante, pero estas inquietudes son ahora mucho más urgentes que en el pasado”.

Edelia Carthan, colaboradora de Mississippi Link, dijo que entre los precios de la gasolina y los de los alimentos, el desmantelamiento de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), y los intentos por rediseñar los distritos electorales para afectar a las comunidades afroamericanas, la gente está preocupada.

Pero también dijo que hay mucho entusiasmo, y que esperan que se traduzca en participación electoral el 3 de noviembre.

“Mississippi tiene una historia compleja: aunque contamos con el mayor porcentaje de población afroamericana y, el mayor número de personas de esta comunidad elegidas para cargos públicos, nadie ha ocupado un cargo a nivel estatal desde la era de la Reconstrucción”.

Dijo que esto no es casualidad sino que fue algo orquestado políticamente mediante el Plan de Mississippi de 1875 y la Constitución de 1890, a través de la violencia, la intimidación y al Ku Klux Klan para apartar a personas afroamericanas de sus cargos.

Osama Siblani, editor de Arab American News, dijo que les preocupa el costo de vida, ya que los precios del combustible se han disparado y alcanzado un nivel récord.

“También nos preocupa la atención médica, ya que simplemente ya no podemos permitirnos pagar. Yo, por ejemplo, tengo 72 años y cuento con Medicare, pero a pesar de que dirijo un periódico, no logro entender cómo funciona el sistema, porque lo han vuelto sumamente complicado”.

Añadió que las compañías de seguros solo buscan obtener ganancias, y la gente termina sin saber a qué atenerse.

“Sigo pagando $1,000 al mes por mi esposa y por mí, lo cual es injusto. Es injusto, además porque te penalizan por trabajar y te obligan a pagar más precisamente porque estás trabajando, porque sigues siendo productivo”.