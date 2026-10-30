Trump pierde otra batalla en California por miles de papeletas de voto por correo

La ofensiva de Donald Trump contra el voto por correo en California sufrió otro revés. Un tribunal federal de apelaciones rechazó el viernes la petición de su gobierno para obligar al estado a apartar unas 20,000 boletas electorales en California, bajo la sospecha de que fueron enviadas a personas que no son ciudadanas estadounidenses.

La decisión representa un nuevo obstáculo para la administración, que busca endurecer el escrutinio de las elecciones de Estados Unidos a pocos días de los comicios de mitad de mandato.

De acuerdo con New York Times, por dos votos contra uno, el panel concluyó que intervenir para sacar miles de boletas del proceso habitual de recuento habría provocado una alteración extraordinaria del sistema electoral, además de invadir las facultades de California para administrar sus elecciones.

“Si Estados Unidos considera que son necesarios procedimientos diferentes para las papeletas de voto por correo, creemos que debería llevar esa sugerencia al Congreso, no a los tribunales”, señaló la orden.

La mayoría también puso en duda la solidez de los datos presentados por el gobierno federal. Según los jueces, las listas de presuntos no ciudadanos registrados para votar tenían una fiabilidad cuestionable y podían generar coincidencias erróneas.

El temor no es menor. Un error en esos registros podría terminar afectando a votantes elegibles, ciudadanos con derecho a participar que quedarían expuestos a revisiones o a la exclusión de sus sufragios.

El juez Mark J. Bennett, nombrado por Trump, se sumó al juez Gabriel P. Sanchez, designado por Joe Biden, para rechazar la petición. El juez Patrick J. Bumatay, también nombrado por Trump, discrepó. En su voto disidente defendió que las afirmaciones del gobierno debían tomarse en serio, al recordar que las leyes federales y estatales prohíben votar a los no ciudadanos en elecciones federales.

El caso ya había regresado esta semana al juez de distrito David O. Carter, quien falló a favor de California. El magistrado advirtió que las exigencias federales podían “causar estragos” en la administración electoral y generar un efecto disuasorio entre trabajadores y votantes.

La disputa forma parte de una campaña más amplia de la administración Trump sobre la integridad electoral. El Departamento de Justicia también ha citado a funcionarios de condados californianos y acusado a 28 personas de violar leyes electorales federales.

Aunque votar sin ciudadanía es ilegal en elecciones federales, los casos documentados son escasos. Autoridades de California sostienen que los registros entregados por el gobierno contienen errores.

Ahora, el Departamento de Justicia podría recurrir a la Corte Suprema, pero el calendario juega en su contra.

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