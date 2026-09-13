Las Vegas da ventaja a los inquilinos: 57% de los alquileres ofrece descuentos o beneficios

Buscar apartamento en Las Vegas puede ser un poco más favorable para los inquilinos este año. Aunque los precios no se han desplomado, la cantidad de propiedades disponibles está obligando a muchos propietarios a competir por los nuevos residentes con descuentos y beneficios.

En junio, 57.1% de los anuncios de alquiler del área metropolitana de Las Vegas ofrecían algún tipo de incentivo, según Zillow. Un año antes, la proporción era 15.5 puntos porcentuales menor.

Estos incentivos pueden adoptar distintas formas: un mes de alquiler gratis, eliminación de determinados cargos o estacionamiento sin costo, entre otras promociones. Zillow señala que la expansión de nueva vivienda en varias ciudades del Sun Belt ha dado a los inquilinos más opciones y mayor capacidad de negociación.

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Cuánto cuesta alquilar en Las Vegas

Los precios varían según el tipo de vivienda y la fuente utilizada para medir el mercado. Apartments.com sitúa actualmente el alquiler promedio de un apartamento de una habitación en $1,259 al mes, mientras que uno de dos habitaciones ronda los $1,523. En términos generales, sus datos de septiembre indican que las rentas de la ciudad bajaron 1.7% en el último año.

Zillow, que utiliza una metodología diferente y mide toda el área metropolitana, registró un alquiler típico de $1,748 en junio, apenas 0.3% más que un año antes.

Más que una gran caída de los precios publicados, lo que destaca hoy es la posibilidad de negociar el costo efectivo del alquiler mediante promociones.

Los barrios con alquileres más bajos

Según los datos de septiembre recopilados por Apartments.com, estas son algunas de las zonas con precios promedio más bajos:

Downtown East: $976

Northwest Area: $1,092

Sunrise Manor: $1,102

Paradise Palms: $1,114

East Las Vegas: $1,146

Richfield: $1,158

Rancho Oakey: $1,170

Winchester: $1,174

Los valores corresponden a promedios de propiedades anunciadas y pueden cambiar según tamaño, antigüedad, servicios y ubicación exacta.

El alto costo de los alquileres está empujando a muchos residentes de Los Ángeles a mirar ciudades como Las Vegas, Riverside o Phoenix. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Dónde hay más opciones para elegir

El precio no es el único factor. Tener más departamentos disponibles también puede facilitar la negociación. Central Las Vegas, South Las Vegas y Spring Valley aparecen entre las zonas con mayor oferta de apartamentos. Sus alquileres promedio rondan actualmente los $1,412, $1,580 y $1,502, respectivamente.

Incluso el área de Las Vegas Strip registra un promedio de alrededor de $1,299, aunque el tipo y tamaño de las viviendas disponibles pueden ser muy diferentes de los de los vecindarios residenciales.

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El detalle que conviene negociar antes de firmar

Con tantos propietarios ofreciendo incentivos, comparar solamente el alquiler mensual puede ser un error. Un apartamento anunciado en $1,500 que ofrece un mes gratis en un contrato de 12 meses puede terminar teniendo un costo efectivo menor que otro publicado a $1,450 sin ningún beneficio.

También conviene preguntar por cargos de solicitud, estacionamiento, depósitos, promociones por mudanza y cuánto durará realmente el descuento.

El mercado podría no mantener estas condiciones indefinidamente. Zillow advierte que la construcción de nuevos apartamentos está desacelerándose y que, a medida que se ocupen las unidades disponibles, los incentivos podrían comenzar a reducirse.

Por ahora, Las Vegas sigue siendo uno de los mercados donde los inquilinos tienen una herramienta que no siempre aparece reflejada en el precio del anuncio: la posibilidad de negociar.

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