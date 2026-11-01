Suki Waterhouse revela que su boda con Robert Pattinson será “un evento enorme”

Suki Waterhouse habló sobre su esperada boda con Robert Pattinson, y sus declaraciones han dejado claro que, cuando llegue el momento, no será una celebración discreta. En una entrevista con el Sunday Times publicada el domingo, la cantante y actriz de 34 años aseguró que su enlace con la estrella de “Twilight” será “un evento por todo lo alto”.

“Sería todo o nada”, afirmó Waterhouse refiriéndose a la ceremonia, que según señaló está pospuesta indefinidamente hasta que termine el año. “Si fuéramos a hacerlo, organizaríamos una fiesta enorme, por todo lo alto”, bromeó la artista.

A pesar de los rumores de que ya están casados tras el nacimiento de su hija en marzo de 2024, Waterhouse aclaró que la boda aún no se ha celebrado. La pareja, que mantiene una relación desde 2018, ha mantenido un perfil bajo respecto a los detalles de su vida privada, aunque en esta ocasión la cantante se mostró inusualmente abierta sobre su relación.

Una relación que casi alcanza la década

Waterhouse, de 34 años, y Pattinson, de 40, son pareja desde 2018. La cantante habló sobre cómo logran que su relación funcione a pesar de sus apretadas agendas profesionales.

“Ya casi han pasado diez años, y eso es maravilloso”, reflexionó. “Es algo que me hace pensar: ‘No puedo creer que tenga esto en mi vida y no puedo creer que sea tan feliz'”.

La actriz, conocida por su papel en “Daisy and the Six”, afirmó estar segura de que tanto ella como la estrella de “Twilight” son excelentes padres a pesar de tener una “vida atípica”. “Me siento bien con la forma en que lo estamos haciendo y ambos estamos muy conectados con ella”, dijo refiriéndose a su hija de 2 años.

“Es una chica maravillosa y muy feliz”, añadió.

Los rumores de compromiso

Los rumores de compromiso entre Pattinson y Waterhouse surgieron por primera vez en diciembre de 2023, cuando ella lució un anillo de diamantes en ese dedo durante un paseo por Londres. Las especulaciones se intensificaron de nuevo en marzo, durante el estreno de su película con Zendaya, “The Drama”, debido a su reveladora respuesta durante una entrevista con Extra cuando se les preguntó a ambos actores cuál era el mayor secreto que habían guardado.

La estrella de “Odisea” miró directamente a Zendaya y dijo: “Es la misma que tienes tú”, refiriéndose aparentemente a su boda secreta con Tom Holland. Los coprotagonistas rieron y se negaron a dar más detalles.

Waterhouse estuvo al lado de Pattinson en septiembre, cuando lo apoyó en el Festival de Cine de Venecia mientras él promocionaba su película “Primetime”. Ambos posaron felices para las fotos en la alfombra roja e incluso compartieron algunos besos después de que la película recibiera una ovación de pie.

La pareja dio la bienvenida a su hija en marzo de 2024, y desde entonces han sido vistos en varias ocasiones públicas, incluyendo la fiesta de los Oscar de Vanity Fair y el desfile de moda masculina de otoño de Dior, donde dejaron claro que su relación sigue siendo tan sólida como el primer día.

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