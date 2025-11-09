Jennifer Lawrence pone fin al debate entre ‘Los Juegos del Hambre’ y ‘Crepúsculo’

Dos sagas literarias, dos fenómenos globales que definieron a una generación. Aunque los números de taquilla puedan inclinar la balanza a favor de una, la pregunta perdura en el imaginario colectivo: ¿Qué franquicia es más interesante, Crepúsculo o Los Juegos del Hambre? La respuesta, inesperadamente, llegó de la mano de sus propios protagonistas: Robert Pattinson, conocido por su papel de Edward Cullen y Jennifer Lawrence, quien interpretó a Katniss Everdeen.

En una reveladora entrevista para Vanity Fair, el actor británico sometió a su ahora compañera de reparto a un singular interrogatorio conectada a un detector de mentiras. Pattinson, con visible humor, no perdió la oportunidad de abordar el tema.

Le preguntó si, en su momento, había audicionado para el papel de Bella Swan, el que finalmente hizo famosa a Kristen Stewart. Lawrence lo confirmó.

Pero las preguntas clave llegaron inmediatamente después: ¿Desearías haber conseguido ese papel? ¿Crees que Los Juegos del Hambre es más interesante que Crepúsculo? Ante ambas, la ganadora del Óscar respondió con un rotundo “No”.

El examinador del polígrafo consideró “veraz” su última respuesta, un veredicto que desató las risas de ambos actores y que, simbólicamente, declaraba un empate técnico entre las dos gigantescas franquicias.

Los dos protagonizan ‘Die My Love’

El encuentro entre Pattinson y Lawrence no fue casual. Ambos están promocionando su primera colaboración, ‘Die, my love’, un audaz thriller sobre la depresión posparto dirigido por la aclamada Lynne Ramsay.

Sin embargo, el miedo de que los sigan etiquetando en sus viejos papeles sigue presente. Ante esto, Lawrence expresó su preocupación de que el público confunda su nuevo y oscuro proyecto con el tono de sus trabajos pasados. “Me preocupa mucho que la gente corra al cine pensando que es como un fanfic de Katniss y Edward, y no lo es”, declaró en The Tonight Show.

A diferencia de los taquillazos adolescentes, ‘Die, my love’ es, en palabras de la actriz, “una obra de arte muy idiosincrásica y poética”.

La estrella teme que los seguidores de las sagas lleguen con expectativas equivocadas y “se enfaden” con ella, un temor que, admitió, es un “eco” de la intensa presión y el escrutinio que vivió durante su etapa como Katniss, una época en la que llegó a sentirse “rechazada” por su propia personalidad.

Seguir leyendo: