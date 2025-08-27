Jennifer Lawrence será honrada con el premio Donostia en el festival de San Sebastián

Jennifer Lawrence, actriz ganadora del Oscar en el año 2013, recibirá el premio honorífico ‘Donostia’ a su trayectoria durante la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián, que este año tendrá lugar del 19 al 27 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado emitido por la organización, la entrega del distinguido galardón tendrá lugar el 26 de septiembre en el palacio de convenciones de San Sebastián, luego de la proyección especial de la cinta “Die My Love”, protagonizada y producida por la histrionisa.

“El Festival de San Sebastián dedicará uno de los Premios Donostia en su 73ª edición a reconocer el talento de Jennifer Lawrence, una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo“, se lee en el anuncio.

También, se comunicó que la proyección de “Die My Love” contará con la presencia del reparto de primer nivel en el que figuran: Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek.

Por su parte, esta participación marca el regreso de la directora Lynne Ramsay, quien ha estado a cargo de cintas como “Ratcatcher”, “Morvern”, “We Need to Talk About Kevin” y “You Were Never Really Here”, al Festival de San Sebastián, donde se volvió acreedora del Premio FIPRESCI en el año 2002.

La fama internacional de Jennifer Lawrence llegó en 2012, cuando protagonizó “Los Juegos del Hambre”, donde dio vida al personaje ‘Katnisse Everdeen’. Esta adaptación de la exitosa novela homónima que se convirtió en una saga de cuatro largometrajes.

Desde entonces, la famosa ha tenido la oportunidad de participar en producciones como “Dont Look Up”, “American Hustle”, “Winter’s Bone” y “Joy”, estas tres últimas que le valieron para conseguir la nominación a ‘Mejor actriz’ por La Academia. Sin embargo, sería la cinta “El lado bueno de las cosas” la que la convirtió en la histrionisa más joven en llevarse esta estatuilla a casa, con tan solo 22 años de edad.

