Jennifer Lawrence hace historia en San Sebastián y es la más joven en ganar el premio Donostia

El Festival de Cine de San Sebastián 2025 quedará marcado en la historia del cine por un hito extraordinario: Jennifer Lawrence, con apenas 35 años, se convirtió en la persona más joven en recibir el prestigioso Premio Donostia, galardón que reconoce una trayectoria destacada en la industria cinematográfica.

La ceremonia tuvo lugar el viernes 26 de septiembre, en el marco del estreno mundial de su nueva película ‘Die My Love’, una obra que ya está generando gran expectación entre críticos y aficionados.

Durante la emotiva entrega, Lawrence lució un elegante vestido de Phoebe Philo, tanto en la alfombra roja como en la posterior sesión de fotos oficial del festival.

¿Qué dijo la actriz en su discurso?

En su discurso de aceptación, la actriz expresó su profunda gratitud y admiración por el festival: “Gracias al Festival de Cine de San Sebastián por pensar en mí para este increíble honor”, dijo, según informó The Hollywood Reporter.

Jennifer Lawrence recibe el prestigioso premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián.

Crédito: AP Photo/Miguel Oses.

“Estoy muy feliz de estar aquí, no solo por la comida —que es motivo suficiente para visitarlo—, sino porque hay algo realmente especial en estar en un festival como este, donde la gente realmente ama el cine, la narrativa, el arte y el alma de las películas. Un lugar donde cada rincón del mundo puede aprender unos de otros, unirnos para compartir experiencias emocionales y, a veces, recordarnos, en el momento justo, que quizás todos estamos más conectados de lo que a veces parece”, expresó.

El Premio Donostia, otorgado desde 1986, ha distinguido anteriormente a figuras icónicas del cine como Hugh Jackman, Cate Blanchett, Penélope Cruz, Javier Bardem, Marion Cotillard, Ethan Hawke y Danny DeVito, entre otros.

Sin embargo, ninguno de ellos había recibido el reconocimiento a una edad tan temprana como Lawrence, lo que subraya no solo su talento excepcional, sino también el impacto duradero que ha tenido en la cultura cinematográfica global desde sus inicios.

Más allá del premio, los asistentes al festival también celebraron el regreso de Lawrence a la gran pantalla con ‘Die My Love’, cuyo casting ha sido descrito como “emocionante” y prometedor.

La historia durante el Festival de Cannes recibió una ovación de nueve minutos. Ambientada en la América rural, la historia ofrece un retrato intenso y visceral de su protagonista, una mujer embarazada interpretada por Lawrence, mientras Robert Pattinson encarna al esposo y LaKeith Stanfield al amante, en un triángulo cargado de tensión emocional.

