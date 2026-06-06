Entradas para “The Odyssey” de Christopher Nolan se disparan hasta $10,000 dólares en eBay

El estreno de la cinta “The Odyssey”, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon, está cada vez más cerca. De cara a esta fecha, Universal Pictures anunció el arranque de la preventa oficial de boletos, sin anticipar que la alta demanda propiciaría una ola de reventa en plataformas como eBay, donde los precios alcanzan hasta los $10,000 dólares.

Fue durante las primeras horas del pasado 4 de junio cuando dio inicio la venta de entradas para el día del estreno mundial de “La Odisea”, programado para el próximo 17 de julio. Sin embargo, la adquisición de boletos pronto se volvió en una batalla campal.

De acuerdo con información citada por la revista People, las plataformas digitales designadas para la venta, incluyendo la página web de AMC Theatres, presentaron problemas técnicos debido al elevado número de compradores.

Esto resultó en miles de personas sin poder adquirir su entrada en el sitio oficial y buscando alternativas en páginas de reventa como eBay, donde tan solo 24 horas después ya existían decenas de anuncios de reventa para las proyecciones IMAX 70 mm.

Algunos de estos anuncios fijaron sus precios en cantidades como: $1,099 de dólares por dos entradas para una función en el complejo AMC Lincoln Square de Nueva York. Mientras que otro usuario listó cuatro boletos para la misma proyección por un total de $2,000 dólares.

No obstante, en redes sociales se viralizó el anuncio en el que se ofrecían 12 entradas para una función en el estado de Georgia por $10,000 dólares, reflejando el gran nivel de expectativa que la adaptación del poema épico de Homero ha generado entre la audiencia.

Y es que además de tratarse de uno de los proyectos más ambiciosos de Christopher Nolan a nivel de producción cuenta con un elenco de primer nivel.

Este se encuentra compuesto por Matt Damon en el papel de “Odiseo”, Tom Holland como “Telémaco”, así como a Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o. También participan Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron, Benny Safdie y John Leguizamo.

La película “The Odyssey” hará historia al convertirse en el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX y se estrenará el próximo 17 de julio en todas las salas de cine de Estados Unidos.

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