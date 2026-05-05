Dioses, batallas míticas y drama en el nuevo tráiler de “The Odyssey” de Christopher Nolan

Cada vez falta menos para el estreno de la esperada cinta de Christopher Nodal, “The Oddysey”. Para calentar motores, Universal ha publicado un nuevo tráiler en el que se muestra a Matt Damon librando una dura batalla contra el Cíclope, así como al villano “Antínoo”, interpretado por Robert Pattinson.

El inesperado adelanto se dio a conocer durante la noche del lunes 4 de mayo, en el programa “The Late Show With Stephen Colbert”. Las escenas mostradas en pantalla mostraron al protagonista, Matt Damon, en su papel de ‘Odiseo’ luchando contra el Cíclope. Además, confirmó el rol de Robert Pattinson como el malvado ‘Antínoo’, cuyo propósito dentro de la cinta es hacerse con el trono de Ítaca.

Una de las grandes sorpresas de este adelanto fue la aparición de Jon Bernthal (“The Punisher”, “The Walking Dead”) como el ‘rey Menelao’, así como un nuevo vistazo a Charlize Theron en su papel de ‘Circe’. En su escena, la actriz emana una presencia de control absoluto que, combinada con una magistral escenografía, transporta al público a la antigua Grecia.

Junto a Matt Damon, en los papeles protagónicos aparecen personalidades como: Anne Hathaway como ‘Penélope’, quien representa la espera en Ítaca, y Tom Holland como ‘Telémaco’, el hijo de ‘Odiseo’.

El elenco se completa con: Lupita Nyong’o, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page y Jovan Adepo, entre otros.

Además de la expectativa que esta producción ha generado por su valor histórico y elenco de primer nivel, “La Odisea” se coronará como la primera película narrativa rodada íntegramente con cámaras IMAX.

Sobre esta experiencia, el cineasta confesó que lo más complejo fue encontrar un balance entre una experiencia inmersiva rica en narrativa y secuelas de acción a la altura de dicho formato: “¿Por qué ‘La Odisea’? ‘La Odisea’ es una historia que ha fascinado a generación tras generación durante 3000 años”, reflexionó Nolan. “No es una historia. Es LA historia”.

El estreno en cines de “The Oddysey” está previsto para el 17 de julio de este 2026, y ya apunta a convertirse en una de las cintas más aclamadas en la temporada de premios del próximo año.

Seguir leyendo:

• Christopher Nolan muestra nuevo adelanto de “The Odyssey” en CinemaCon 2026

• Christopher Nolan desvela el primer tráiler de ‘The Odyssey’, su épica adaptación con Matt Damon

• “Super Mario Galaxy Movie” se corona como la película más taquillera del año