“Super Mario Galaxy Movie” se corona como la película más taquillera del año

La industria del cine ya tiene a su primer fenómeno destacado del año: “Super Mario Galaxy Movie” se convierte oficialmente en el largometraje más taquillero de 2026 hasta la fecha, acumulando la impresionante cifra de $629 millones en la taquilla mundial, de acuerdo a Box Mojo Office.

El éxito del fontanero no parece tener techo. Según proyecciones de expertos, la recaudación seguirá en aumento en las próximas semanas y probablemente se acercará a los mil millones de dólares. Sin embargo, mantener el liderazgo no será tarea sencilla. La película deberá enfrentarse a estrenos como “Spider-Man: Brand New Day”, “The Odyssey” de Christopher Nolan, “Toy Story 5” y “Avengers: Doomsday”, que amenazan con destronarla en la segunda mitad del año.

Sin embargo, aún tiene esperanzas, ya que la anterior aventura animada de Universal, “Super Mario Bros. The Movie” (2023), terminó siendo la segunda más taquillera de ese año con $1.300 millones.

El fenómeno no se limita a Norteamérica. “Mario” dominó la taquilla internacional en su segundo fin de semana de estreno, añadiendo $83,5 millones provenientes de 81 territorios. Hasta el momento, la película ha recaudado 320 millones de dólares en el extranjero y 308 millones en Norteamérica.

“Project Hail Mary” no se queda atrás

Aunque ya no es la más taquillera del año, la épica espacial “Project Hail Mary”, protagonizada por Ryan Gosling, supera un hito importante al alcanzar los $510 millones a nivel global ($254 millones en el extranjero y $256,5 millones en Estados Unidos) tras cuatro fines de semana.

En el extremo opuesto del espectro presupuestario, la provocativa comedia de A24, “The Drama”, protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya, sigue dando que hablar. Hasta el momento, ha recaudado $65 millones a nivel mundial ($35 millones internacionales) tras dos fines de semana, a pesar de haber costado menos de $28 millones.

Su éxito se debe en gran parte a la controversia online generada por su premisa central: la retorcida historia de una pareja cuya relación se pone a prueba tras revelar el peor acto de su vida.

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