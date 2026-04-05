“Super Mario Galaxy Movie” deslumbra en taquilla y se corona como el mayor debut del año

La esperada secuela de Nintendo, “Super Mario Galaxy Movie”, llegó a los cines con una fuerza imparable durante el fin de semana de Pascua, superando todas las expectativas y estableciendo nuevas marcas históricas en la industria cinematográfica.

Según datos preliminares de Box Mojo Office, la película recaudó la asombrosa cifra de $372,5 millones en 80 mercados internacionales, lo que la convierte en el mayor estreno global desde “Avatar: Fire and Ash” de James Cameron, estrenada durante la Navidad del año pasado.

Con este resultado, “Super Mario Galaxy Movie” se posiciona como la mayor apertura de 2026 hasta la fecha. Solo en Estados Unidos, la cinta acumuló unos $190,1 millones durante los cinco días del fin de semana festivo.

De esos, $130,9 millones corresponden al periodo tradicional de tres días (viernes a domingo), logrando una de las mejores proyecciones de la historia para la temporada de Pascua, sin ajustar por inflación, según informa The Hollywood Reporter.

Buen rendimiento para una película de animación

Basada en el popular videojuego “Super Mario Bros.”, la nueva aventura animada sigue a los icónicos personajes Mario, Luigi, la Princesa Peach y Toad mientras viajan al espacio exterior para enfrentarse a Bowser Jr., quien amenaza la galaxia con sus planes maléficos.

Además de su impresionante recaudación, el filme ya es el mayor estreno de tres días del año 2026, el mayor estreno global de 2026 para una película de Hollywood y se sitúa entre los mayores estrenos mundiales de la historia para una película de animación.

Con estos números, “Super Mario Galaxy Movie” no solo confirma el poderío de la franquicia de Nintendo en la pantalla grande, también se perfila como uno de los fenómenos cinematográficos del año.

Mira el tráiler de la película aquí:

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