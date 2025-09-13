Nintendo anuncia que ‘Super Mario Galaxy: The Movie’ llega en abril de 2026

Tras el éxito de Super Mario Bros. The Movie (2023), que se convirtió en la adaptación de videojuego más rentable de la historia con una recaudación global de 1.360 millones de dólares, Nintendo confirmó la producción de su secuela: ‘Super Mario Galaxy: The Movie’.

El anuncio, realizado durante una transmisión en vivo por redes sociales, despertó una ola de entusiasmo entre los fanáticos de todo el mundo.

La nueva película, producida nuevamente por Illumination Entertainment —estudio detrás de ‘Mi villano favorito’, ‘Sing’ y la exitosa cinta de 2023—, está programada para estrenarse en abril de 2026.

Este lanzamiento coincide con el 40º aniversario del lanzamiento del primer Super Mario Bros., un hito que el productor ejecutivo Chris Meledandri describió como “una oportunidad para reflexionar sobre las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura que Mario ha inspirado en generaciones globales”.

“Super Mario Bros. dejó ya una huella indeleble en nuestra cultura”, afirmó Meledandri, quien aseguró que la secuela no solo honrará el legado del personaje, sino que también lo elevará a nuevos niveles de innovación visual y narrativa.

La nueva cinta inspirada en Super Mario Galaxy (2007)

A diferencia de la primera película, que se basó principalmente en el universo clásico de Super Mario Bros., esta nueva entrega tomará como inspiración principal el icónico título Super Mario Galaxy (2007), considerado uno de los mejores juegos de la historia por su diseño orbital, ambientación cósmica y mecánicas revolucionarias.

La trama promete llevar a Mario, Luigi, la Princesa Peach y Bowser a través de galaxias desconocidas, planetas flotantes y campos gravitacionales surreales, donde cada mundo será un escenario único lleno de peligros, secretos y maravillas visuales.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos del argumento, se espera que Mario deba emprender una misión intergaláctica para rescatar a Peach, quien podría estar atrapada en una galaxia dominada por una amenaza aún más poderosa que Bowser.

Meledandri adelantó que, aunque la película se inspira en Super Mario Galaxy, “habrá sorpresas”. Esto sugiere que la historia no será una adaptación literal, sino una fusión creativa que combina elementos del juego con nuevas tramas, personajes y mundos originales diseñados especialmente para la pantalla grande.

¿Y el reparto?

Uno de los mayores atractivos para los fans es la confirmación de que el elenco original volverá a dar vida a sus personajes:

Chris Pratt como Mario , el carismático plomero de Brooklyn convertido en héroe espacial.

, el carismático plomero de Brooklyn convertido en héroe espacial. Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach , ahora con un rol más activo y quizás con habilidades ocultas en este nuevo contexto cósmico.

, ahora con un rol más activo y quizás con habilidades ocultas en este nuevo contexto cósmico. Jack Black como Bowser, cuyo carisma y humor negro seguirán siendo pilares de la comedia de la película.

Además, se espera que otros personajes clásicos de la saga, como Toad, Yoshi e incluso nuevos aliados provenientes del universo de Galaxy, hagan su aparición.

Sin duda, esta película tiene un gran reto que cumplir, ya que la primera cinta superó a ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ como la adaptación de videojuego más taquillera y también se ubicó en el puesto 18 de las películas más exitosas de todos los tiempos, solo superada por Barbie (1.447 millones) en 2023.

Con este antecedente, Super Mario Galaxy: The Movie tiene todas las cartas para convertirse en un fenómeno cultural aún mayor, especialmente al aprovechar la nostalgia del 40º aniversario y la popularidad creciente del multiverso de Nintendo.

Mira el adelanto de la película aquí:

