“A Minecraft Movie” debuta en el número 1 de las taquillas en Estados Unidos

“A Minecraft Movie”, una cinta de aventuras protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, tuvo un sorpresivo resultado en las taquillas de Estados Unidos, ya que recaudó $157 millones de dólares en su primer fin de semana, colocándose como uno de los grandes estrenos de la primavera.

El filme (en el que también actúan Emma Myers, Jennifer Coolidge y Sebastian Hansen) se convirtió en el segundo debut más exitoso a nivel internacional para una adaptación cinematográfica de un videojuego, con ganancias de $301 millones de dólares, sólo superado por “The Super Mario Bros. Movie”. Las críticas han sido variadas.

En cuanto a las otras películas en el Top 5 esta semana, “A Working Man”, con Jason Statham, se colocó en el segundo lugar, con $7.3 millones de dólares; “The Chosen: Last Supper” es la número 3, con $6.7 millones; “Snow White” obtuvo el fin de semana $6.1 millones de dólares en las taquillas, por lo que ocupa el cuarto puesto, y el quinto fue para “Woman In The Yard”, con $4.5 millones recaudados.

“A Minecraft Movie” fue dirigida por Jared Hess, quien ya había trabajado con Black en la película de 2006 “Nacho Libre”. Momoa comentó a RTÉ que se sintió muy bien al trabajar en un divertido filme de animación computarizada: “Nunca había hecho una comedia. Lo que sentía cada día yendo al trabajo, la emoción, la cantidad de risas que me daba…fue algo que nunca había experimentado. A veces haces tu trabajo, no quieres saber nada de él, no sabes cómo va a salir, está fuera de tu control, pero esto fue como…cada día era hermoso”.

